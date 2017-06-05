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05 июня 2017 года 09:45

Нефть растет

Американские фондовые индексы в пятницу выросли. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленную динамику в понедельник. Цены на нефть растут в понедельник.

Американские фондовые индексы в пятницу выросли вслед за подъемом стоимости акций технологического сектора и в очередной раз обновили исторические максимумы, игроки не обратили особого внимания на слабые данные с рынка труда США, сообщает MarketWatch.

По итогам всей прошедшей недели Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,6%, Standard & Poor's 500 - на 1% и Nasdaq Composite - на 1,5%.

Количество рабочих мест в американской экономике увеличилось в мае на 138 тыс. Аналитики в среднем ожидали более значительного повышения - на 184 тыс.

Увеличение показателя в апреле, согласно уточненным данным, составило 174 тыс., а не 211 тыс., как было объявлено ранее. Пересмотр за март-апрель указал на то, что число рабочих мест было на 66 тыс. меньше объявленной ранее оценки.

Между тем уровень безработицы в США в мае снизился до 4,3% с 4,4%, хотя эксперты не прогнозировали изменения. Это минимальный уровень за последние 16 лет - с 2001 года.

Аналитики полагают, что более слабые данные с рынка труда не заставят руководство Федеральной резервной системы отказаться от идеи повышения процентных ставок уже на ближайшем заседании, которое пройдет 13-14 июня. Фьючерсный рынок оценивает вероятность такого шага примерно в 91%, свидетельствуют данные CME FedWatch.

"Это, несомненно, слабый отчет, особенно с учетом пересмотра вниз (за предыдущие месяцы - прим. ИФ). Но это всего лишь один показатель, он не изменит курс Федрезерва на повышение ставок на июньском заседании", - отмечает трейдер Robert W. Baird & Co. Майкл Антонелли.

Среди одиннадцати основных отраслевых групп S&P 500 в пятницу снизился энергетический сектор вслед за падением цен на нефть, а также финансовый сектор. При этом лидером роста выступили представители технологической сферы.

Из 30 компаний, входящих в расчет Dow Jones, наиболее существенно подорожали акции Boeing - на 1,55% и Microsoft - на 2,4%.

Котировки бумаг производителя спортивной одежды Lululemon Athletica Inc. взлетели почти на 11,6% благодаря хорошей финансовой отчетности компании за минувший квартал.

Цена акций Delta Air Lines поднялась на 2,7% после публикации авиакомпанией ежемесячных данных о перевозках.

Между тем капитализация RH Inc. рухнула почти на 26% после того, как сеть ресторанов, ранее называвшаяся Restoration Hardware, ухудшила прогноз прибыли на текущий год.

Кроме того, подешевели бумаги представителей нефтяной отрасли, включая Devon Energy - на 3,3%, Newfield Exploration - на 5% и Transocean - на 2,2%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 135,53 пункта (0,65%) - до 21144,18 пункта.

Standard & Poor's 500 по итогам торгов поднялся на 18,26 пункта (0,76%), составив 2430,06 пункта.

Значение Nasdaq Composite за день выросло на 48,31 пункта (0,78%) - до 6246,83 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленную динамику в понедельник, трейдеры сохраняют осторожность в ожидании запланированных на 8 июня парламентских выборов в Великобритании, где в минувшие выходные произошел очередной теракт.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил в ходе торгов 0,2%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, южнокорейский KOSPI прибавляет менее 0,1%.

"Есть ощущение апатии на азиатских рынках после подъема по итогам предыдущей недели", - отмечает экономист Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатан.

Инвесторы ждут сигналов от Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ), чтобы определиться с дальнейшим направлением, говорит эксперт.

Японский рынок открылся в понедельник снижением после скачка Nikkei 225 до максимального с августа 2015 года уровня по итогам предыдущей сессии, пишет MarketWatch. Однако ослабление иены относительно доллара США поддержало рынок.

Тем не менее акции сталепроизводителя JFE Holdings подешевели в ходе торгов на 3%, Mitsubishi Motors - на 2,4%, Nomura Holdings - на 1,7%.

Давление на австралийский рынок в понедельник оказывает продолжающееся падение котировок акций банков.

Стоимость бумаг Westpac упала на 2,3%, National Australia Bank - на 2%, Australia and New Zealand Banking Group - на 1,9%.

Статданные из Китая, опубликованные в понедельник, указали на увеличение темпов роста деловой активности в сфере услуг в мае текущего года. Индекс менеджеров закупок (PMI) сферы услуг увеличился в прошлом месяце до 51,5 пункта с 51,2 пункта в апреле, свидетельствуют данные Caixin Media Co. и Markit.

Цены на нефть растут в понедельник на фоне возросшей политической напряженности на Ближнем Востоке.

Как сообщают мировые СМИ, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Египет и Саудовская Аравия объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Они заявили о закрытии в Катаре своих дипломатических миссий и выводе дипперсонала, планируемом прекращении морского и авиасообщения между ними и Катаром.

Причиной таких мер послужило обвинение катарских властей в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и ИГИЛ, запрещенных в РФ.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК опустилась на $0,63 (1,26%) - до $50,58 за баррель. К закрытию рынка в пятницу фьючерсы снизились в цене на $0,68 (1,34%) - до $49,95 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,61 (1,28%) - до $48,27 за баррель. Контракт подешевел на $0,7 (1,45%) - до $47,66 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Конфликт не сказался на поставках нефти, однако он создает риск перебоев экспорта сырья из региона, отмечают эксперты. Согласно данным министерства энергетики США, на долю Ормузского пролива, через который осуществляются поставки нефти с Ближнего Востока, приходится порядка 30% всего объема нефти, поставляемого морским путем.

Ситуация вокруг Катара несет в себе риски, однако не стоит преувеличивать ее последствия, отмечает аналитик Australia & New Zealand Banking Group в Сиднее Дэниэл Хэйнс. "Геополитические риски в последнее время не слишком серьезно влияют на рынки", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

По итогам прошедшей недели цены на нефть показали самое существенное падение за месяц, что было связано с сигналами роста добычи в США. Негативным фактором для рынка также оказалось решение президента США Дональда Трампа о выходе страны из Парижского соглашения по климату, повысившее опасения того, что американские власти будут наращивать поддержку сланцевого сектора, пишет MarketWatch.

Стоимость Brent выросла за минувшую неделю на 4,9%, WTI - на 4,3%.


Опубликовано: /Финмаркет/
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