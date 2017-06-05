Отскок по индексу РТС может продолжиться - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов возможно продолжение наметившегося отскока по индексу РТС. Фьючерсы на нефть Brent вернулись в область выше психологически важного уровня $50 за баррель, что оказывает поддержку спросу на российском рынке акций. Вместе с тем данные технического анализа пока не позволяют диагностировать начало устойчивого роста – после выхода из длительной консолидации возможность возобновления коррекции вниз по индексу РТС остается в силе. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое укрепление рубля под влиянием внешнего фона, но оснований для сильных движений пока не наблюдается", -считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.