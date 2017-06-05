Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1985 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent прибавляют на фоне "катарского кризиса". Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, ОАЭ заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, а также приостановке с ним воздушного и морского сообщения, обвиняя Катар в поддержке террористических группировок. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют нисходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1985 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что при улучшении внешнего фона, этот фондовый индикатор продолжит отыгрывать понесенные на прошлой неделе потери", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.