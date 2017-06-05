Возможно, что в ближайшую сессию-две рынок акций продолжит отскок в направлении уровня 1900 пунктов ММВБ - TeleTrade

"Российский рынок акций завершил 5-ую неделю снижением, индекс ММВБ потерял за неделю в весе 2,7%, закрывшись на уровне 1881,87 пунктов. В ходе пятничных торгов рублевый индекс опускался до отметки 1849,57 пунктов, оттестировав тем самым 61,8% уровень коррекции по Фибоначчи от роста 1583,04-2293,99 пунктов, который располагался на отметке 1854,62 пунктов. Пока зона 1850-1870 пунктов, на удержание которой я рассчитывала, показала свою состоятельность. Но говорить о том, что мы видели "низы" рынка, рано. Возможно, что в ближайшую сессию-две рынок продолжит отскок в направлении уровня 1900 пунктов, ведь именно там располагались минимумы апреля, а вот пойдет ли он выше, еще непонятно", - отмечает ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.