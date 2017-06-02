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02 июня 2017 года 20:38

Рынок акций на неделе обновил минимум ММВБ почти за год

Рынок акций РФ завершил снижением пятую неделю подряд на фоне упавшей нефти и опасений введения США новых антироссийских санкций, индекс ММВБ обновил минимум с июня 2016 года, индекс РТС – минимума за полгода.

В период с 29 мая по 2 июня индекс ММВБ упал на 2,7% - до 1881,87 пункта, индекс РТС потерял 2,5% и достиг 1046,02 пункта; доллар подрос за неделю на 0,15 рубля, а августовская нефть Brent подешевела на 4,9% или $2,56.

Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за нефтью во главе с бумагами "Сургутнефтегаза" (+4,3%) (провайдер FTSE намеревался повысить вес этих бумаг в All-World Index), упали акции "Башнефти" (-11,6%) и ряда энергетических компаний из-за разочарований низкими дивидендами за прошлый год. Индекс ММВБ превысил 1940 пунктов, РТС – 1085 пунктов.

Совет директоров "Башнефти" 25 мая принял решение рекомендовать акционерам по итогам 2016 года выплатить дивиденды только на привилегированные акции на общую сумму всего 3 млн рублей (0,1 рубля на акцию), в то время как по итогам 2015 года на суммарные дивидендные выплаты компания направила 29 млрд рублей. Кроме того, совет директоров принял решение по итогам работы в январе-сентябре рассмотреть вопрос о промежуточных дивидендах за 9 месяцев.

Акции "ФСК ЕЭС" (-3%) подешевели после выхода отчета за I квартал по МСФО, показавшего падение прибыли почти в 3 раза - до 5,8 млрд рублей против 16,4 млрд рублей годом ранее. Нефть Brent поднялась к $53 за баррель после локального снижения на статданных Baker Hughes об увеличении числа активных буровых в США 11-ую неделю подряд (до 722 единиц – максимума с апреля 2015 года).

Во вторник рынок акций просел вслед за Европой, США и подешевевшей нефтью, но индекс ММВБ удержался выше 1930 пунктов за счет ослабления рубля, что обеспечило разнополярную динамику blue chips.

Выросли обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+1%) после известий, что "ВТБ Капитал" повысил оценку притока пассивных денег в акции и ADR нефтяной компании с $190 млн до $450 млн после возможной ребалансировки FTSE. Подорожали акции ФСК ЕЭС (+1,6%) на новостях о размере дивидендов - 0,0142663525 рубля на акцию, что соответствует доходности более 8%. Нефть Brent просела ниже $52 за баррель в ожидании статистики по ее запасам и добыче в США .

В среду, 31 мая, индекс ММВБ упал к 1900 пунктам, обновив минимум с начала июля 2016 года на фоне падающей нефти и негативных политических новостей - на саммите НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп упомянул о "российской угрозе". Потери основных blue chips составили 3-6%, индекс РТС откатился в район 1050 пунктов. Выросли акции "Мечела" (+6% и +16% "префы") на квартальном отчете (чистая прибыль выросла в 45 раз в годовом выражении – до 13,9 млрд рублей) и подорожали "префы" "Россетей" (+2,6%) на новостях о размере дивидендов за прошлый год (0,368355281 руб. на акцию).

Нефть Brent упала в район $50,5 за баррель из-за опасений, что предпринимаемые ОПЕК+ меры по сокращению добычи и наступление сезона активного вождения в США не смогут в значительной степени поспособствовать снижению запасов топлива на глобальном рынке.

С наступлением июня распродажи продолжились из-за возросших опасений введения США новых антироссийских санкций; индекс ММВБ в четверг откатился ниже 1870 пунктов (минимум с лета 2016 года). Лидерами отката выступили акции "Сургутнефтегаза" (-10,3% и -1,9% префы) после того, как провайдер FTSE отменил повышение оценки free float "Сургутнефтегаза" с 20% до 99% по финальным итогам июньской ребалансировки индексов, а компания "ВТБ Капитал" понизила рекомендации для обыкновенных акций и депозитарных расписок "Сургутнефтегаза" с "держать" до "продавать". Также ощутимо упали бумаги "Россетей" (-5% и -5,7% "префы"), но выросли акции "РусГидро" (+6,4%).

Нефть Brent отскочила выше $51 за баррель на статистике Минэнерго США о запасах сырья (сокращение резервов нефти и бензина превысило ожидания).

Финал недели также прошел в минорном ключе, индекс ММВБ откатывался ниже 1850 пунктов на фоне обвалившейся нефти - Brent падала к $49 за баррель после публикации данных об увеличении добычи в США до максимального уровня с августа 2015 года. Однако к закрытию рынок скорректировался вверх, индекс ММВБ отскочил выше 1880 пунктов, Brent вернулась к $50 за баррель. Мировые рынки акций тем временем продолжили рост – индексы в США обновили исторические максимумы.

В лидерах отката выступили акции "Башнефти" (-5,5%), но выросли акции АФК "Система" (+8,5%) и "Мобильных телесистем" (+3,2%) после того, как глава "Роснефти" Игорь Сечин допустил вероятность мирового соглашения с АФК. Подорожали акции "Детского мира" (+2%) на новостях, что эти бумаги с 16 июня войдут в расчет индексов ММВБ и РТС вместе с акциями "Европлана" взамен "префов" "Мечела" и "Ростелекома".

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка смотрелись бумаги "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (-14%), "Башнефти" (-12% и -14% "префы") и "Сургутнефтегаза" (-10%); лучше рынка выглядели акции "префы" "Мечела" (+17%), бумаги "МРСК Центра и Приволжья" (+12%), АФК "Система" (+10%).

В первой декаде июня перепроданный рынок акций может скорректироваться вверх в случае приостановки падения нефти и попыток отыграть рубеж $50 за баррель Brent. Коридор для индекса ММВБ на следующей неделе может составить 1830-1920 пунктов, для индекса РТС - 1020-1070 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: /Финмаркет/
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