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02 июня 2017 года 19:30

Цены "длинных" евробондов РФ немного снизились за неделю, остальных выпусков - практически не изменились

Москва. 2 июня. Котировки "длинных" еврооблигаций России слегка снизились, а остальные выпуски практически не изменились в цене по итогам недели. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного прибавили в цене, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

В течение первых двух дней недели активность торгов в секторе российских евробондов была крайне низкой, а изменения котировок были незначительными. При этом если 29 мая это было связано с праздничным днем в США и Великобритании, то во вторник отсутствие ярко выраженной динамики было следствием стабильной конъюнктуры базовых активов - US Treasuries, и нейтральной динамики долговых бумаг большинства развивающихся стран.

Основное ценовое движение вниз на рынке валютных гособлигаций России пришлось на середину недели на фоне снижения у мировых инвесторов "аппетита к риску", а также заметного падения мировых цен на нефть. При этом наиболее пострадавшими оказались самые "длинные" выпуски евробондов РФ с погашением в 2042-2043 годах. Ситуация на долговых рынках Европы также была далека от идеальной. В частности, правительство Греции заявило, что может отказаться от выплаты следующего процентного платежа по кредиту, предоставленному стране в рамках программы помощи, если сделка по облегчению долгового бремени Греции не состоится. Кроме того, на развивающиеся рынки давили такие факторы, как актуализировавшиеся проблемы в банковском секторе Азербайджана, а также нестабильность ситуации в Венесуэле.

В свою очередь цены на нефть усилили падение 31 мая, что было вызвано сомнениями инвесторов в том, что предпринимаемые странами ОПЕК+ меры по сокращению добычи позволят снизить запасы нефти на глобальном рынке до запланированных уровней в условиях продолжающегося роста добычи в США. На этом фоне стоимость Brent опустилась ниже отметки $50 за баррель сорта Brent.

Вместе с тем в конце недели ситуация на рынке отечественных евробондов успокоилась и котировки большинства бумаг уже не демонстрировали какой-либо ярко выраженной динамики. При этом если в четверг участники рынка предпочитали выжидательную позицию перед публикацией макроэкономической статистики по американскому рынку труда, которая важна с точки зрения принятия Федеральной резервной системой (ФРС) США решений по ставке, то в пятницу успокаивающее влияние оказали уже сами опубликованные данные.

Согласно данным министерства труда США, число рабочих мест в американской экономике увеличилось в мае на 138 тыс., в то время как аналитики, опрошенные MarketWatch, в среднем ожидали более значительного повышения - на 185 тыс. Увеличение показателя в апреле, согласно уточненным данным, составило 174 тыс., а не 211 тыс., как было объявлено ранее. Пересмотр за март-апрель указал на то, что число рабочих мест было на 66 тыс. меньше объявленной ранее оценки. Между тем уровень безработицы в США в мае снизился до 4,3% с 4,4%, хотя эксперты не прогнозировали изменения. Это минимальный уровень за последние 16 лет - с 2001 года.

Таким образом, более "слабые" данные по рынку труда США несколько снизили вероятность возможного скорого повышения базовой ставки Федрезерва, что позитивно сказалось, прежде всего, на динамике базовых активов, что в свою очередь оказало поддержку и отечественным евробондам в конце недели.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели не изменилась и составила 120,56% от номинала (спред к четырехлетним US Treasuries расширился за пять дней на 2 базисных пункта и 2 июня составил 80 базисных пунктов). Еврооблигации с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 0,36%, с погашением в 2042 году - на 0,37% (спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 12 пунктов и составил 248 базисных пунктов). Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали всего на 0,07%, а бумаги с погашением в 2023 году подешевели на 0,16% (их спред к US Treasuries расширился на 11 пунктов - до 162 базисных пунктов), с погашением в 2020 году - на 0,03%.

В секторе валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не сформируется какой-либо ярко выраженной тенденции на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". По мнению аналитиков, основной движущей силой для рынка валютных гособлигаций в ближайшие недели будут внешние факторы. Во-первых, большое влияние будет оказывать ситуация на рынке углеводородов. Во-вторых, сдерживать активность покупателей будут такой фактор, как общая нестабильность мировых рынков капитала из-за возросших внутриполитических рисков в США, а также в связи с ожиданиями очередного повышения процентных ставок Федрезервом в середине июня.


Опубликовано: /Финмаркет/
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