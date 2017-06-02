Рубль снижается к доллару и евро на фоне негативной динамики цен на нефть

Москва. 2 июня. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне негативной динамики нефтяных цен.

Курс доллара США составил 56,59 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 20,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,79 руб./EUR1, повысившись на 56,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) прибавила 36,7 копейки, поднявшись до 59,83 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на вечерних торгах на фоне негативной динамики цен на нефть. Падение нефти несколько замедлилось вечером, однако по итогам недели котировки могут зафиксировать самое значительное падение за последний месяц. С начала этой недели оба сорта подешевели примерно на 4,5%. Негативное настроение на рынок оказала новость о том, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из международного климатического соглашения, заключенного в 2016 году в Париже. Котировки августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК уменьшились на 1,28% - до $49,98 за баррель. Цена фьючерсных контрактов на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опустилась на 1,45% - до $47,66 за баррель.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления операций на денежных рынках Русского международного банка Владислав Рыкин, пара "доллар-рубль" в пятницу пыталась расти на снижении нефти. "Котировки Brent уверенно упали ниже отметки $50 за баррель, однако пара "доллар-рубль" повысилась не так сильно, как могла бы при таком движении вниз со стороны нефти. В четверг пара торговалась на тех же уровнях, что и в пятницу, однако, тогда нефть стоила $49,8 за баррель, а сейчас - $50, причем днем она опускалась и ниже $49 за баррель. Иными словами, рубль не отыграл в полной мере падение нефти. Пару "доллар-рубль" никто особо не хочет покупать, рынок больше настроен на продажи. Нет покупателей, не хотим расти", - подчеркнул он.

Рубль начинал день с резкого ослабления вслед за нефтью, но затем вернул часть потерь. Слабая реакция рубля на очередной провал котировок нефти объясняется ожиданиями по поводу ближайшего заседания ЦБ РФ. Как минимум, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина еще накануне говорила о сохраняющихся возможностях для снижения ставки. Однако после этого может быть взята продолжительная пауза, что и будет временем для ослабления российской валюты. Статистика по США оказалась весьма неожиданно плохой. Новых рабочих места в мае было создано всего 138 тыс. при ожиданиях 185 тыс., хотя безработица упала до 4,3%. Апрельский показатель пересмотрен до 174 тыс. новых рабочих мест вместо 211 тыс., а мартовский - на 50 тыс. вместо 79 тыс. новых рабочих мест", - пояснил аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Судя по всему, черное золото не собирается расти, поэтому реакция рубля на падение нефти вызывает вопросы. Западные инвестиционные банкиры практически в один голос твердят о том, что рубль должен упасть, чему способствует целый ряд факторов в том числе, падение нефти и снижение интереса зарубежных инвесторов к российским активам. Помимо этого, в скором времени нас ожидают выплаты дивидендов крупнейшими российскими компаниями. Традиционно акционеры переводят полученные дивиденды в доллары. Так что российский рынок снижается, рынок нефти снижается, следующим должен быть рубль", - полагает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 15,03 копейки, до 56,69 руб./$1, и поднял курс евро на 7,82 копейки, до 63,61 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился на 6,51 копейки по отношению к четвергу и составил 56,6357 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы поднялся на 15,32 копейки по отношению к 1 июня и составил 56,6511 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 504,192 млн, из которых $1 млрд 290,66 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 213,532 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 3,56 копейки к четвергу - до 63,5582 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы поднялся на 20,24 копейки по отношению к 1 июня и составил 63,6273 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR404,686 млн, из которых EUR181,249 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR223,437 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов в пятницу практически не изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов, напротив, заметно понизились, что связано с возросшими ожиданиями участников рынка снижения ключевой ставки ЦБ РФ уже на ближайшем заседании регулятора 16 июня.

Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на уровне предыдущего дня - 9,3% годовых, ставка на семидневный срок понизилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 9,33% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 5 б.п. - до 9,38% годовых, ставка на 3 месяца - на 9 б.п., до 9,36% годовых, ставка на 6 месяцев - на 12 б.п., до 9,33% годовых.