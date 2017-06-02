Рынок акций РФ в пятницу подрос на бумагах Сбербанка и Газпрома, но неделя закрылась в минусе

Москва. 2 июня. Рынок акций РФ в пятницу подрос на бумагах Сбербанка, "Газпрома" и раллироваших акциях АФК "Система" после того, как глава "Роснефти" Игорь Сечин допустил вероятность мирового соглашения компании с АФК "Система"; неделя завершилась снижением индексов из-за упавшей нефти.

По итогам торгов в пятницу индекс ММВБ составил 1881,87 пункта (+0,7%, минимум дня - 1849,57 пункта, минимум с июня 2016г), индекс РТС - 1046,02 пункта (+0,04%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 5,5%.

Доллар подрос до 56,65 рубля (+0,27 рубля).

За неделю индексы РТС и ММВБ снизились на 2,5-2,7%, доллар прибавил всего 15 копеек.

В лидерах отката в пятницу выступили акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-5,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,2%), "Мечела" (-1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2%).

Выросли бумаги "Газпрома" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), "Мосбиржи" (+1,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+3,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+4,9%), "Детского мира" (+2%), Сбербанка (+2,7% и +1,3% "префы"), АФК "Система" (+8,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1%) и "Мечела" (+0,1%).

Глава "Роснефти" И.Сечин допускает самые разные варианты развития ситуации с судебным разбирательствами вокруг АФК "Система" вплоть до заключения мирового соглашения. "Возможно все", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможности мирового соглашения по судебному спору с АФК "Система".

"Префы" "Мечела" развернулись к росту на новостях о том, что Сбербанк России, как один из кредиторов "Мечела", поддерживает выплату компанией дивидендов на привилегированные акции, о чем сообщил журналистам первый зампред правления банка Максим Полетаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Поддержку акциям "Мосбиржи" оказали новости, что структуры JP Morgan 17 мая стали владельцами 5,02% акций биржи, сама биржа узнала об этом 1 июня. До этого доля JP Morgan в капитале биржи была равна нулю.

Кроме того, "Мосбиржа" утвердила новые базы расчета индексов, а также коэффициенты free float, которые будут действовать с 16 июня: в новый состав индекса ММВБ и индекса РТС войдут обыкновенные акции ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) с коэффициентом free float 34% и ПАО "Европлан" (MOEX: EPLN) с free float 35%. Им уступят место привилегированные акции ПАО "Мечел" (MOEX: MTLR) и ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM).

Совет директоров "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,3%) предложил направить на дивиденды за прошлый год 30,6 млрд рублей, или 100% прибыли по РСБУ, сообщила компания. Дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции уравнены и составляют 4296,48 рубля на акцию. При этом совет директоров предложил внеочередному собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2017 года в общей сумме 27,6 млрд рублей (3,875 тыс. рублей на одну обыкновенную и привилегированную акцию).

Чистая прибыль "Транснефти" в первом квартале по МСФО составила 79,4 млрд рублей против 75,6 млрд рублей годом ранее.

В пятницу выросли индексы в Азии во главе с Японией (Nikkei прибавил 1,8% и превысил 20 тыс. пунктов впервые за 18 месяцев), плюсуют Европа (FTSE, CAC 40 растут на 0,1-0,5%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

Вышедшая в пятницу в США статистика оказалась хуже ожиданий, что ослабило доллар на Forex и приостановило падение нефти. Число рабочих мест в США в мае выросло на 138 тыс. при прогнозах роста на 185 тыс.; безработица в мае сократилась до 4,3%, тогда как изменений с 4,4% не ожидалось.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $49,95 за баррель (-1,3%), июльская цена WTI - $47,71 за баррель (-1,3%).

Как отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, снижение на российском рынке в пятницу приостановилось, индекс ММВБ смог подрасти, а РТС вышел в "ноль" на фоне ослабления курса рубля.

Тем не менее, давление со стороны дешевеющей нефти сохраняется, добыча нефти в США продолжила увеличение (еще +22 тыс. б/с за неделю), угрожая снова нивелировать усилия стран ОПЕК по восстановлению баланса рынка. Более того, опасения усиливают увеличение экспорта со стороны Ливии и Нигерии, которые были освобождены от соблюдения договоренностей ОПЕК+, а также отказ Д.Трампа принимать участие в Парижском соглашении по климату (усиление мер экологической безопасности), который потенциально может означать еще большее наращивание добычи.

Важной статистикой дня стали данные по американскому рынку труда в мае, поскольку они стала бы последней переменной в вопросе, повысит ли ФРС ставку на очередном заседании 14 июня. Поскольку данные вышли разнонаправленные (безработица опустилась до минимума с 2001 года), ясности инвесторам это не прибавило, однако большинство участников рынка ожидают, что банковский регулятор не свернет с пути и продолжит череду повышений ставок.

Ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова также констатирует, что обвальное снижение российских фондовых индексов ММВБ и РТС в пятницу приостановилось на фоне попыток нефти стабилизироваться под уровнем $50 за баррель - причин для дальнейшего ускоренного падения стоимости углеводородного сырья пока не видно. Внешний фон остается в целом нейтральным. В США вышла слабая статистика по рынку труда за май, но на ожидания повышения ставок ФРС США на предстоящем заседании в июне она не влияет.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Дмитрий Затравкин полагает, что поддержку рынку акций в пятницу оказало обилие новостей с ПМЭФ.

Внешний фон оставался позитивным, и даже выход данных о количестве новых рабочих мест в США ниже консенсуса не оказал серьезного давления на американские индексы.

В понедельник, 5 июня, АФК "Система" отчитается за I квартал по МСФО, при этом более важным событием будет слушание по иску "Роснефти" против "Системы" во вторник, 6 июня. В понедельник в США будет опубликован индекс PMI в сфере услуг за май.

Как отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк, в то время как на глобальном рынке акций продолжается ралли, российский рынок живет своей жизнью - бумаги подешевели пятую неделю подряд, и объем продаж увеличился. Вероятнее всего, продают бумаги иностранные инвесторы, которые сейчас предпочитают продолжать играть в carry trade, нежели брать на себя риски инвестирования в акции. Какое-то время рынок еще может оставаться под давлением, но для инвесторов, рассматривающих длинный горизонт, текущие уровни выглядят очень интересно для покупки.

Нефтяные котировки пошли вниз после заседания ОПЕК. Рынок ожидал, что стороны сделки договорятся о более сильном сокращении объемов добычи, но по факту сохраняет текущий статус. Тем не менее, потенциал дальнейшего снижения цен на нефть, как и потенциал роста, ограничен. При сильном снижении часть действующих мощностей будет становиться нерентабельной, что будет довольно быстро балансировать ситуацию на рынке. А в случае роста цен на нефть, баланс может сдвинуться в сторону избытка предложения, что опять же спровоцирует снижение цен. Поэтому вероятнее всего нефть продолжит торговаться в диапазоне $50-55 за баррель на среднесрочном горизонте.

По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, индекс ММВБ опускался ниже 1850 пунктов, после чего отскочил; ПМЭФ остается источником новостей.

Вице-премьер РФ Игорь Шувалов в рамках ПМЭФ заявил о том, что приватизация "Роснефти" и "Газпрома" может состояться в течение 7-8 лет, но ее необходимо проводить с умом. Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о планах ведомства получать 50% прибыли госкомпаний в виде дивидендов в следующие три года. Однако данное заявление еще стоит подтвердить реальными распоряжениями, а не серией исключений, как в 2017 году. Хуже рынка выглядели акции "ВСПМО-Ависма", которые торговались первый день без дивидендов.

Слабая реакция рубля на очередной провал котировок нефти объясняется ожиданиями по поводу ближайшего заседания ЦБ РФ. Как минимум, глава ЦБ Эльвира Набиуллина еще накануне говорила о сохраняющихся возможностях для снижения ставки. Однако после этого может быть взята продолжительная пауза, что и будет временем для ослабления российской валюты.

Неожиданное объединение европейских политиков против США в лице Дональда Трампа весьма позитивно сказывается на рынках. По данным BofA Merrill Lynch, приток средств в региональные европейские фонды наблюдается десятую неделю подряд. FTSE 100 продолжает устанавливать рекорды.

Решение президента США Д.Трампа выйти из Парижского климатического соглашения встретило весьма широкую критику со стороны бизнес-сообщества в других странах. Риском выхода из соглашения может быть то, что США развернут бесконтрольную добычу нефти и угля. Именно это вызывает беспокойство у главы "Роснефти" И.Сечина, который в рамках ПМЭФ высказался в том смысле, что производители могут зря терять время, пока американские компании будут "отъедать" у них долю рынка. По его мнению, в 2018 году США могут дополнительно вывести на рынок около 1,5 млн баррелей в сутки. Впрочем, он также весьма нелестно высказался и о соглашении по ограничению добычи, так как оно является временным решением. И.Сечин также отметил, что РФ тоже может увеличить добычу. В целом подобные заявления можно трактовать в пользу первых признаков нового витка ценовых войн, которые для отдельных компаний будут обеспечиваться за счет государственной страховки, а для других ростом стоимости кредита.

Статистика по рынку труда США за май оказалась неожиданно плохой, хотя сократилась безработица. Апрельский показатель пересмотрен до 174 тыс. новых рабочих мест вместо 211 тыс. Статистика не только снижает вероятность повышения ставки ФРС на июньском заседании, но и говорит о том, что в американской экономике далеко не все в порядке.

Президент РФ Владимир Путин в рамках выступления на ПМЭФ заявил о начале нового цикла экономического роста в России, что несколько поддержало фондовый рынок. Нефть пока смотрит вниз, и оснований для разворота мало, так как все больше появляется признаков грядущей ценовой войны и падения дисциплины соглашения ОПЕК+.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу в снижении лидировали после отсечки дивидендов акции "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-9,5%), также упали бумаги "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-7,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-4,2%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,8%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-2,6%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,5%).

Подорожали бумаги "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+6%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+4,5%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+3,9%), АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (+2,9%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 35,331 млрд рублей (из них 10,113 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).