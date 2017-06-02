Банки второй день подряд увеличивали спрос на ликвидность от Федерального казначейства - ИК "Велес Капитал"

"В пятницу ставка MosPrime o/n не изменилась, оставшись чуть выше уровня ключевой ставки ЦБ, - констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Однако банки второй день подряд увеличивали спрос на ликвидность от Федерального казначейства. На очередном аукционе РЕПО кредитные организации привлекли до понедельника 218,0 млрд руб. из лимита в 300 млрд руб. Напомним, что днем ранее на аукционе o/n было привлечено 187,2 млрд руб., а в среду и вовсе — лишь 26,8 млрд руб. Увеличение потребностей в ресурсах от Росказначейства обусловлено тем, что после прошедшего налогового периода и депозитного аукциона ЦБ запасы ликвидности банков истощились и пока еще не восполнились традиционным для начала месяца притоком бюджетной ликвидности. Кроме того, во вторник банкам предстоит закрыть очередной период усреднения обязательных резервов банков в ЦБ, и пока, судя по остаткам на корсчетах, ряду игроков не хватает средств на корсчетах у регулятора. Однако важно отметить, что в целом стоимость основных пассивов для крупнейших банков держится на минимуме за все последние годы. Так, в мае публикуемая Банком России максимальная процентная ставка по депозитам крупнейших на рынке игроков находилась на минимуме за весь период мониторинга данного показателя регулятором (с середины 2009 года)".