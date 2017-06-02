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Главная / Мнения аналитиков / Движение котировок Brent на следующей неделе окажется в границах диапазона $49,3-51,7 - Бинбанк
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02 июня 2017 года 18:40
Движение котировок Brent на следующей неделе окажется в границах диапазона $49,3-51,7 - Бинбанк
"Пессимизм на нефтяном рынке к концу недели лишь усиливается, котировки Brent снижаются до уровней $49,5,- комментирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Настроения инвесторов остаются полностью инертными по отношению к выходу довольно позитивной статистики производства и запасов нефти в США: производство за последнюю неделю продемонстрировало умеренный рост в 22 тыс. барр./сутки (до уровня 9,342 млн. барр./сутки), запасы ощутимо сократились на 6,43 млн. барр., явив тем самым 8 неделю своего снижения. Также объемы импорта в США саудовской нефти отступили от полутора месячных максимумов и незначительно снизились. Однако трейдерам для изменения своего медвежьего настроя нужны реальные факты сокращения именно общемировых запасов энергоносителя. Без этого их вера в эффективность пакта ОПЕК остается на весьма низких уровнях, ведь картелю за 5 месяцев текущего года так и не удалось достичь своих целей ребалансировки рынка. Масла в огонь подливают заявления представителей некоторых стран – участников сделки, о том, что увеличение объемов сокращения добычи в будущем возможно, если это потребуется. Данные заявления, по всей видимости, делаются с целью укрепления более позитивных ожиданий участников рынка, однако, на деле же они заставляют инвесторов еще больше сомневаться в том, что продление сделки лишь на срок 9 месяцев приведет к ликвидации излишков сырья. На следующей неделе мы не ожидаем существенного изменения в настроениях инвесторов в виду достаточно слабого новостного фона. Также мы видим наличие рисков для краткосрочных распродаж актива, которые могут реализоваться в случае, если данные обновленного отчета STEO от Минэнерго США включат в себя информацию о пересмотре прогнозов роста сланцевого производства в сторону их повышения. В результате, мы полагаем, что движение котировок Brent на следующей неделе окажется в границах диапазона $49,3-51,7".
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02 июня 2017 года 20:38
Рынок акций РФ завершил снижением пятую неделю подряд на фоне упавшей нефти и опасений введения США новых антироссийских санкций, индекс ММВБ обновил минимум с июня 2016 года, индекс РТС – минимума за полгода. читать дальше
.02 июня 2017 года 19:42
Москва. 2 июня. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне негативной динамики нефтяных цен. читать дальше
.02 июня 2017 года 19:30
Цены "длинных" евробондов РФ немного снизились за неделю, остальных выпусков - практически не изменились
Москва. 2 июня. Котировки "длинных" еврооблигаций России слегка снизились, а остальные выпуски практически не изменились в цене по итогам недели. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного прибавили в цене, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.02 июня 2017 года 19:21
Москва. 2 июня. Рынок акций РФ в пятницу подрос на бумагах Сбербанка, "Газпрома" и раллироваших акциях АФК "Система" после того, как глава "Роснефти" Игорь Сечин допустил вероятность мирового соглашения компании с АФК "Система"; неделя завершилась снижением индексов из-за упавшей нефти. читать дальше
.02 июня 2017 года 19:00
Банки второй день подряд увеличивали спрос на ликвидность от Федерального казначейства - ИК "Велес Капитал"
"В пятницу ставка MosPrime o/n не изменилась, оставшись чуть выше уровня ключевой ставки ЦБ, - констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Однако банки второй день подряд увеличивали спрос на ликвидность от Федерального казначейства. На... читать дальше
.02 июня 2017 года 18:18
Мы повышаем целевую цену РусГидро на 44% и поднимаем рекомендацию с "Держать" до "Покупать" - ИК "Велес Капитал"
"В начале марта РусГидро и Банк ВТБ подписали соглашение о приобретении банком акций компании на 55 млрд руб. (допэмиссию - на 40 млрд руб. и пакет квазиказначейских акций за 15 млрд руб.) и заключили 5-летний расчетный форвардный контракт, - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Алексей Адонин. -... читать дальше
.02 июня 2017 года 17:48
ИК "Открытие Капитал" подняла рейтинг GDR ММК до "покупать", снизила рейтинг GDR НЛМК до "держать" после переоценки сектора
(добавлен 4-й абзац и таблица) Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR)... читать дальше
.02 июня 2017 года 17:25
Нефть продолжит торговаться в диапазоне 50-55 долл. за баррель в среднесрочной перспективе - УК "Альфа-Капитал"
"Если на глобальном рынке продолжается ралли, то российский рынок живет своей жизнью, - комментирует аналитик УК «Альфа-Капитал» Андрей Шенк. - Российские акции дешевеют уже четвертую неделю подряд и объем продаж начал расти. Вероятнее всего, что продают иностранные инвесторы, которые сейчас... читать дальше
.02 июня 2017 года 16:53
За последние недели золото вернулось к обратной зависимости от доллара США, указывает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Цены на золото, как правило растут, когда американская валюта ослабляется, и падают, когда доллар укрепляется. Таким образом, в основном именно максимальное... читать дальше
.02 июня 2017 года 16:32
ИК "Открытие Капитал" подняла рейтинг GDR ММК до "покупать", снизила рейтинг GDR НЛМК до "держать" после переоценки сектора
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнитогорского металлургического... читать дальше
.02 июня 2017 года 15:47
Во второй половине дня основные российские фондовые индексы торгуются в «красной зоне»: ММВБ теряет немногим менее 0,5%, снижаясь до 1860 пунктов, а рассчитываемый на основе долларовых котировок индикатор РТС из-за слабеющей национальной валюты проседает на более существенные 0,9%, до 1037... читать дальше
.02 июня 2017 года 15:28
Москва. 2 июня. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне сильного падения цен на нефть. читать дальше
.02 июня 2017 года 15:25
В ожидании данных по рынку труда США российские индексы будут консолидироваться вблизи текущих уровней - Dukascopy Bank SA
"В пятницу, 2 июня, индекс ММВБ обновил минимумы с июня 2016 года, начав сессию со снижения вслед за ценами на нефть, стоимость барреля марки Brent которой вновь опустилась ниже $50. Дело в том, что нефтяные контракты дешевеют на опасениях роста добычи сырья в США. Поддержку российскому рынку... читать дальше
.02 июня 2017 года 14:40
Российский фондовый рынок активно снижается вслед за нефтяными ценами, стабилен только рубль - "Аналитика Онлайн"
Российский фондовый рынок продолжает снижаться, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Теперь активно падает не только индекс ММВБ, но также и индекс РТС. Долларовый индекс российского рынка установил новый минимум с начала текущего года. Зарубежные... читать дальше
.02 июня 2017 года 14:18
Низкий уровень инфляции в России вызван, скорее, снижением объема денежной массы, нежели ростом стабильности деловой активности - Dukascopy Bank SA
Эффекты от низкой инфляции в РФ станут наиболее выраженными через два-три года, в частности, станут более доступными кредиты, цитирует РИА Новости заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в ходе ее выступления на сессии Петербургского международного экономического форума. "Несмотря на... читать дальше
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