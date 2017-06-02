ИК "Открытие Капитал" подняла рейтинг GDR ММК до "покупать", снизила рейтинг GDR НЛМК до "держать" после переоценки сектора

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Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре ИК.

По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать", а для GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) понижена с "покупать" до "держать".

Для акций Evraz эксперты инвестиционной компании подтвердили рекомендацию "покупать", а для GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) - "держать".

По мнению аналитиков, бумаги ММК и Evraz в настоящее время выглядят перепроданными.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена НЛМК - 20,4 (текущая цена - 19,37), рекомендация - держать;

Прогнозная цена ММК - 8,8 (текущая цена - 7,23), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Северсталь - 13,5 (текущая цена - 12,93), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Evraz (для акций, цены в фунтах стерлингов) - 2,39 (текущая цена - 1,91), рекомендация - покупать.