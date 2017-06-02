Нефть продолжит торговаться в диапазоне 50-55 долл. за баррель в среднесрочной перспективе - УК "Альфа-Капитал"

"Если на глобальном рынке продолжается ралли, то российский рынок живет своей жизнью, - комментирует аналитик УК «Альфа-Капитал» Андрей Шенк. - Российские акции дешевеют уже четвертую неделю подряд и объем продаж начал расти. Вероятнее всего, что продают иностранные инвесторы, которые сейчас предпочитают продолжать играть в Carry Trade, нежели брать на себя риски инвестирования в акции. Какое-то время рынок еще может оставаться под давлением, но для инвесторов, рассматривающих длинный горизонт, текущие уровни выглядят очень интересно для покупки. Нефтяные котировки пошли вниз после заседания ОПЕК. Рынок ожидал, что стороны сделки договорятся о более сильном сокращении объемов добычи, но по факту сохраняет текущий статус. Тем не менее, мы считаем, что потенциал дальнейшего снижения цен на нефть, также, как и потенциал роста, ограничен. При сильном снижении часть действующих мощностей будет становиться нерентабельной, что будет довольно быстро балансировать ситуацию на рынке. А в случае роста цен на нефть, баланс спроса и предложения может сдвинуться в сторону избытка предложения, что опять же спровоцирует дисбаланс. Поэтому, вероятнее всего, нефть продолжит торговаться в диапазоне USD50-55 за баррель на среднесрочном горизонте".