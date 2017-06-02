ИК "Открытие Капитал" подняла рейтинг GDR ММК до "покупать", снизила рейтинг GDR НЛМК до "держать" после переоценки сектора

Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре ИК.

По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать", а для GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) понижена - с "покупать" до "держать".

Для акций Evraz эксперты инвестиционной компании подтвердили рекомендацию "покупать", а для GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) - "держать".