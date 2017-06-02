Рубль слабеет к доллару и евро на фоне сильного падения нефтяных цен

Москва. 2 июня. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне сильного падения цен на нефть.

Курс доллара США составил 56,6 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 21,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,43руб./EUR1, повысившись на 20,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) прибавила 21,05 копейки, поднявшись до 59,67 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 15,03 копейки, до 56,69 руб./$1, и поднял курс евро на 7,82 копейки, до 63,61 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на дневных торгах на фоне сильного падения цен на нефть. При этом темпы снижения рубля заметно ниже темпов падения нефти, так как котировки нацвалюты поддерживает общий оптимистичный настрой Петербургского международного экономического форума, а также ожидания участников торгов официальной статистики по рынку труда в США, от которой во многом будет зависеть решение ФРС по ставке на июньском заседании.

Цены на нефть ускорили снижение на торгах в пятницу, завершая неделю резким падением из-за опасений наращивания поставок нефти на мировой рынок американскими производителями. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 мск опустилась на 1,99% - до $49,62 за баррель. В течение сессии цена Brent опускалась ниже $49 за баррель, что отмечено впервые с 10 мая 2017 года. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 1,99% - до $47,4 за баррель. С начала этой недели падение цен Brent и WTI составляет порядка 5%. Негативную реакцию трейдеров вызвали опубликованные накануне данные об увеличении добычи нефти в США до максимального уровня с августа 2015 года.

"Российская валюта продолжает демонстрировать чудеса стойкости и избирательного поведения. В очередной раз мы наблюдаем, как рубль растет вместе с ценами на нефть и отказывается падать, когда сырье продают. Складывается ощущение, что рубль решил занять выжидательную позицию, чтобы увидеть, куда направится нефть, когда отступит волатильность и текущая неопределенность. Похоже, удешевление актива не пугает трейдеров по рублю, которые надеются на смену вектора движения цен и ждут позитивных сигналов. Полагаем, что если Brent не перейдет к восстановлению, а сегодняшняя американская статистика с рынка труда покажет такие же впечатляющие результаты, как и опубликованный накануне отчет, пара "доллар-рубль" пойдет в направлении уровня 57 руб./$1", - считает аналитик ГК "ИнстаФорекс" Игорь Ковалев.

По мнению аналитиков Уральского банка реконструкции и развития, участники рынка энергоносителей отдают предпочтение в первую очередь негативным новостям, продавая нефть при первых же тревожных сигналах. "Так, против нефти сыграло решение президента США Дональда Трампа выйти из Парижского климатического пакта, которое в перспективе может спровоцировать рост буровой активности в США. Кроме того, инвесторов пугает возможность наращивания добычи странами, не подписавшими пакт ОПЕК. Теперь игроки ждут публикации официальной трудовой статистики США за май: данные выше прогнозов позволят предположить, что Федрезерв в течение года продолжит ужесточение политики. Следят рынки и за ходом Петербургского международного экономического форума, центральным событием которого станет выступление президента России Владимира Путина", - подчеркивают аналитики.

"Рынок нефти очень чувствителен к переговорам мировых лидеров по климату. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что государство покидает рамки Парижского соглашения по климату и намерено инициировать новые соглашения в этой сфере. Рынок быстро оценил перспективы и пришел к выводу, что пауза между климатическими соглашениями старого и нового образца позволит Штатам пробурить нужное количество скважин для увеличения добычи энергоносителей. Трамп известен своими агрессивными комментариями, и инвесторы явно уклоняются от вероятных рисков. Если баррель Brent закрепится ниже $50 за баррель, у рубля не останется шансов на укрепление, как бы ни желали этого поклонники carry trade", - уверена старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

Главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников подчеркивает, что отчет по занятости в США за май станет главным событием дня и задаст тон всем валютным парам с участием доллара. "После вчерашнего восстановления "американец" сохраняет небольшой бычий уклон, но не демонстрирует активности в преддверии важной публикации. В паре с рублем доллар также укрепляется после вчерашних продаж. Отсутствие катализаторов восстановления Brent сулит продолжение отката пары "доллар-рубль" в направлении уровня 57 руб./$1. И сильные статданные по рынку труда США только усилят эту тенденцию, - полагает С.Мельников.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов в пятницу практически не изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов, напротив, заметно понизились, что связано с возросшими ожиданиями участников рынка снижения ключевой ставки ЦБ РФ уже на ближайшем заседании регулятора 16 июня вследствие соответствующих заявлений представителей российских монетарных властей на Петербургском международном экономическом форуме.

Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на уровне предыдущего дня - 9,3% годовых, ставка на семидневный срок понизилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 9,33% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 5 б.п. - до 9,38% годовых, ставка на 3 месяца - на 9 б.п., до 9,36% годовых, ставка на 6 месяцев - на 12 б.п., до 9,33% годовых.