В ожидании данных по рынку труда США российские индексы будут консолидироваться вблизи текущих уровней - Dukascopy Bank SA

"В пятницу, 2 июня, индекс ММВБ обновил минимумы с июня 2016 года, начав сессию со снижения вслед за ценами на нефть, стоимость барреля марки Brent которой вновь опустилась ниже $50. Дело в том, что нефтяные контракты дешевеют на опасениях роста добычи сырья в США. Поддержку российскому рынку акций не оказал и рост европейских и американских индексов на фоне публикации сильных данных по рынку труда США. Падение цен на нефть негативно сказалось и на стоимости курса рубля против доллара - в первую половину для российская валюта снизилась на 43 копейки до 56,82 руб./долл. До момента выхода данных по американскому рынку труда мы ожидаем консолидации российских индексов вблизи текущих уровней. Если в США по итогам прошлого месяца будет зарегистрирован резкий рост новых рабочих мест, то американский доллар начнет укрепляться. А на динамику нефтяных контрактов значимое влияние окажет еженедельная статистика по изменению количества буровых остановок в США от Baker Hughes", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.