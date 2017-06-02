Российский фондовый рынок активно снижается вслед за нефтяными ценами, стабилен только рубль - "Аналитика Онлайн"

Российский фондовый рынок продолжает снижаться, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Теперь активно падает не только индекс ММВБ, но также и индекс РТС. Долларовый индекс российского рынка установил новый минимум с начала текущего года. Зарубежные инвесторы потеряли интерес к российским активам и распродают акции. Но нужно сказать, что далеко не все акции падают. Так в частности акции АФК «Системы» активно растут и к 12 часам по МСК выросли уже примерно на 8%. Это произошло на фоне заявления Игоря Сечина, что мировое соглашение между АФК «Системой» по «Башнефти» возможно. Такое заявление глава Роснефти сделал в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

На этом фоне курс доллара на Московской бирже держится на отметке 56 рублей 80 копеек, евро торгуется на отметке 63 рубля 75 копеек. Индекс ММВБ упал до 1865 пунктов. А котировки нефти марки Brent, впервые с начала мая, торгуются ниже отметки в 50 долларов за баррель.

"Судя по всему, черное золото не собирается расти, - указывает Г. Задоя. - Реакция российского рубля на падение нефти вызывает некоторые вопросы. Западные инвест банкиры практически в один голос твердят о том, что рубль должен упасть. Этому способствует несколько факторов, и падение нефтяных цен, и снижение интереса зарубежных инвесторов к российским активам. Так в частности последние аукционы, которые проводил Минин по размещению ОФЗ проваливались. Помимо этого, в скором времени нас ожидают выплаты дивидендов крупнейшими российскими компаниями. Традиционно акционеры переводят полученные дивиденды в доллары. Так что российский рынок снижается, рынок нефти снижается, следующим должен быть рубль. По-прежнему мы считаем, что диапазон с 56 до 57 рублей за одну единицу американской валюты хорошо подходит для покупок доллара на среднесрочную перспективу. Целями мы называли отметки 62 - 63 рубля".