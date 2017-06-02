Торговый диапазон - 56,55-57,05 рубля за доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"На открытии пятничных торгов рубль подешевел к доллару, реагируя на резкое снижение нефтяных цен. Баррель Brent упал ниже психологически важного 50-долларового уровня, июльские фьючерсы на американскую WTI протестировали отметку 47,35 долл./барр., после чего незначительно скорректировались вверх. Теперь игроки ждут публикации официальной трудовой статистики США за май: данные выше прогнозов позволят предположить, что Федрезерв в течение года продолжит ужесточение политики. Следят рынки и за ходом Петербургского международного экономического форума, где продолжают звучать важные заявления. В частности, глава "Роснефти" Игорь Сечин отметил, что венские договоренности дали нефти передышку, однако рассчитывать на долгосрочную стабилизацию не стоит. Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство не будет увеличивать налоговое бремя, а увеличивать доходы в бюджете планируется за счет работы над эффективностью расходов. Центральным событием дня станет выступление на ПМЭФ президента России Владимира Путина. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 56,55-57,05 руб./доллар", - отмечают аналитики Уральского Банка Реконструкции и Развития.