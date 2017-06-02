Вероятность ослабления курса рубля превышает вероятность его дальнейшего укрепления - Банк "Санкт-Петербург"

"Падение нефти ниже $50/барр. практически не сказывается на позициях рубля, который торгуется около 56,7 руб./долл. По нашему мнению, рубль остается переоцененным относительно нефтяных котировок, а модели платежного баланса сулят национальной валюте ослабление. Одной из важных причин отклонения рубля является приток капитала нерезидентов в рамках операций "carry trade" и высокий спрос нерезидентов на рублевый долг, доходности которого остаются привлекательными на фоне ожиданий по снижению ключевой ставки Банком России в условиях адаптации экономики к низким ценам на нефть и достижению таргета по инфляции. Фактором риска для рубля в летние месяцы является сезон дивидендных выплат российскими компаниями. Сделка Роснефти с индийской Essar Oil по сообщениям открытых источников может состояться в конце июня. Потенциальный отток валютной ликвидности из банковской системы в этом случае будет значительным, и это может стать серьезным испытанием для рубля. В случае переноса сделки на более поздний срок, давления на рубль ждать не стоит. Ожидаемое июньское снижение ставки Банком России на фоне повышения ставки ФРС США приведет к сжатию дифференциала процентных ставок и, как следствие, снижению привлекательности рубля в рамках операций "carry trade", - комментируют ситуацию аналитики Банка "Санкт-Петербург". - Политические истории, связанные с расследованием против окружения Дональда Трампа из-за возможных связей с Россией, на наш взгляд, едва ли будут нести серьезные риски для рубля. Но если следствие будет добиваться импичмента Трампа, то это уже будет нести серьезные риски для всех мировых рынков, и рубль "смоет волной" вместе с другими высокодоходными валютами. Закрепление нефти ниже $50/барр. на долгий период также сильно поубавит интерес к рублю и российским активам на фоне "перегретости" рынка. Как и ранее, мы ожидаем снижения курса рубля до 59-60 руб./долл. в летние месяцы. Считаем, что вероятность ослабления курса превышает вероятность его дальнейшего укрепления. Если мы окажемся неправы, и курс пойдет в сторону 53-55 руб./долл., резко вырастет вероятность запуска валютных интервенций Банком России с целью пополнения ЗВР".