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02 июня 2017 года 11:28

Рынок акций РФ утром в пятницу "скатился" к 1850 пунктам по ММВБ на фоне падающей нефти

Москва. 2 июня. Рынок акций РФ утром в пятницу продолжил снижение вслед за нефтью, индекс ММВБ "скатился" в район 1850 пунктов, обновив минимум с июня 2016 года; при этом локальное ослабление рубля и рост мировых фондовых площадок игнорируются инвесторами, напуганными вероятностью введения новых санкций США к России.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1854,19 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1030,62 пункта (-1,4%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,2%.

Доллар подрос до 56,68 рубля (+0,3 рубля).

В откате лидируют рублевые акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-6,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,2% и -1,6% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,4%), "префы" "Россетей" (MOEX: RSTI) (-3,4%) и "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,9%).

Совет директоров "Транснефти" предложил направить на дивиденды за прошлый год 30,6 млрд рублей, или 100% прибыли по РСБУ, сообщила компания. Дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции уравнены и составляют 4296,48 рубля на акцию. При этом совет директоров предложил внеочередному собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2017 года в общей сумме 27,6 млрд рублей или 3,875 тыс. рублей на одну обыкновенную и привилегированную акцию.

Чистая прибыль "Транснефти" в первом квартале по МСФО составила 79,4 млрд рублей против 75,6 млрд рублей годом ранее.

Индексы в США накануне обновили рекорды, поскольку хорошие данные с рынка труда усилили уверенность инвесторов в хорошем состоянии экономики США.

Отчет отраслевой организации ADP Employer указал на рост числа рабочих мест в стране в мае на 253 тыс. вместо ожидавшихся 180 тыс.

В пятницу министерство труда обнародует официальную статистику за прошлый месяц. Аналитики в среднем прогнозируют, что количество рабочих мест в экономике увеличилось на 185 тыс., а безработица осталась на уровне 4,4%.

Член совета управляющих Федрезерва Джером Пауэлл заявил в интервью CNBC в четверг, что видит возможность для еще двух повышений процентных ставок в 2017 году.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Джон Уильямс полагает, что благоприятные перспективы американской экономики оправдывают "три или четыре подъема базовой ставки" в 2017 году. Одно повышение стоимости кредитования уже было проведено в этом году.

В пятницу выросли индексы в Азии во главе с Японией (Nikkei прибавил 1,8% и превысил 20 тыс. пунктов впервые за 18 месяцев). Поддержку японскому рынку в пятницу оказало ослабление иены относительно доллара США, толкающее вверх котировки акций местных экспортеров, пишет MarketWatch.

На нефтяном рынке цены завершают неделю падением, Brent откатилась ниже $50 за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $49,72 за баррель (-1,8%), июльская цена WTI - $47,43 за баррель (-1,9%). С начала этой недели сорта WTI и Brent потеряли в цене более 3,5%.

Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд, нефть упала под давлением роста добычи в США, а также из-за Нигерии и Ливии (два члена ОПЕК, освобожденные от продления сделки), которые затрудняют попытки ОПЕК и других крупных нефтедобывающих стран перебалансировать рынок. В то же время есть два потенциальных события, которые могут смягчить влияние падения Brent: выход США из Парижского соглашения по климату (сторонники выхода считают, что это поддержит экономический рост) и ПМЭФ (надежды на улучшение торговых связей между Россией и другими странами, в частности с США). Также в фокусе окажутся данные по рынку труда США, поскольку могут повлиять на решение ФРС по ставке в середине июня.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов отметил укрепление доллара к мировым валютам благодаря хорошей макростатистике в США при слабых прогнозах (например, данные ADP превысили ожидания).

Инвесторы обращают на эти данные внимание, так как они предваряют официальные данные по вновь созданным рабочим местам вне сельского хозяйства, которые выйдут в пятницу. Кроме того, у американских инвесторов отошли на второй план политические игры.

По оценке начальника отдела брокерских операций Росевробанка Евгения Волкова, нефть Brent провалилась ниже $50 за баррель на фоне решения Дональда Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату.

Реакция рынка нефти излишне эмоциональна, поэтому нефть может вновь оказаться выше $50 за баррель Brent. Рублю же недолго осталось сопротивляться негативу. Более активное ослабление, скорее всего, начнется во второй декаде июня. Но оно будет постепенным, если только ФРС не заявит о более быстром снижении ставки.

В среднесрочной перспективе стоит ожидать стабилизацию в диапазоне 61-63 руб./$1, и это произойдет уже осенью. Пока же, под воздействием роста спроса на валюту на внутреннем рынке, возможного оттока инвесторов из рублевых активов и дешевеющей нефти рубль будет снижаться.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, российский рынок продолжает валиться вниз: дивидендных надежд не осталось, в экономических планах правительства больше сумбура, чем конкретных мер, что хорошо видно по выступлениям на ПМЭФ. Глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин настаивает на приватизации государственной собственности. В частности, он считает необходимым приватизировать все государственные нефтяные активы в течение семи лет. Однако данное предложение не вызвало оптимизма, да и планов у правительства таких нет. Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил о разработке программы, которая выведет темпы роста ВВП на уровень в 3% к 2020 году, но при сложившейся демографической ситуации это будет непростой задачей.

Оптимизма на рынке акций РФ явно не хватает, чтобы перебить негативные настроения в "голубых фишках", из которых, вероятно, продолжают выходить нерезиденты. Близость сильной зоны поддержки 1820-1840 по индексу ММВБ будет удерживать "медведей" от чрезмерной агрессии. Одним из главных событий в РФ станет выступление президента РФ на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, у индекса ММВБ есть потенциал роста до 2400 пунктов, но выбрать этот потенциал ему пока сложно из-за обилия сдерживающих факторов. Нет ясности по дате встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, США может ввести против России новые отраслевые санкции, во втором полугодии может ухудшиться ситуация на развивающихся рынках, предложение и спрос на нефтяном рынке пока не сбалансированы, по многим эмитентам не оправдались дивидендные ожидания.

Все эти негативные моменты находят отражение на графике индекса ММВБ, который пробил годовой минимум на больших объемах. С начала года индекс ММВБ движется вниз в понижательном канале, в мае попытки "быков" пробить локальный повышательный тренд оказались тщетными, хотя индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets находился на максимальных за два года значениях.

Тем не менее, в ближайшие дни ожидается улучшение ситуации на российском рынке. В пятницу выйдет официальный отчет по числу рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США за май, который повлияет на ситуацию на финансовых рынках. Экономисты ожидают роста на 180 тыс. Для индекса ММВБ в случае коррекционного отскока в ближайшие дни целью станет отметка 1940 пунктов, полагает А.Верников.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Евгений Локтюхов полагает, что падение рынка в последние дни оказалось слишком сильным, не поддержанным ни явным страновым негативом, ни оправданным движением на мировых рынках.

Рынок, как и ряд ключевых "голубых фишек", смотрится уже заметно перепроданным, и для дальнейшего движения вниз необходимы негативные новостные поводы. Если их в пятницу не появится, а ситуация на мировых рынках не ухудшится, возможны попытки роста ММВБ к 1870-1880 пунктам.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу упали акции "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-8,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-5%), АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (-3%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-3%).

Подорожали бумаги АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+6,7%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+1,1%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+0,9%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+0,8%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 7,328 млрд рублей (из них 2,162 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: /Финмаркет/
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