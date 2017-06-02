Рубль выглядит немного стабильнее сопоставимых валют - Банк "Зенит"

"Данные о запасах нефти и бензина в США оказались позитивными. Снижение было вдове больше, чем средние рыночные прогнозы. Тем не менее, оптимизм нефтяного рынка был недолгим. Рубль не успел отыграть снижение цен и, вероятно, сделает это сегодня. Поведение нефтяных котировок становится все менее предсказуемым, реакция на позитивные для рынка факторы оборачивается снижением. Рубль на этом фоне выглядит немного стабильнее сопоставимых валют. Судя по динамике внутреннего долгового рынка, интерес к "керри-трейд" вновь растет, поскольку доходности ОФЗ вчера начали снижаться без особых причин", - отмечают специалисты Банка "Зенит".