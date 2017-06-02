Российские евробонды, вероятно, пока продолжат консолидироваться - Промсвязьбанк

"Сегодня в фокусе рынков будет важная статистика в США с рынка труда за май (15:30 мск), в том числе перед приближающимся заседанием ФРС 13-14 июня. Сегодня с утра Brent торгуется вблизи отметки 50 долларов/баррель, доходность UST-10 вновь

удерживается на уровне 2,21-2,22% годовых. Все это скорее выступает в пользу консолидации в российских евробондах до данных в США и новых сигналов от нефти", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов.