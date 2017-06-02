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Главная / Мнения аналитиков / Первичный рынок корпоративных облигаций продолжает предоставлять прекрасные возможности для эмитентов - Росбанк
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02 июня 2017 года 11:25
Первичный рынок корпоративных облигаций продолжает предоставлять прекрасные возможности для эмитентов - Росбанк
"В четверг на рынке ОФЗ наблюдалось движение, противоположное коррекционным настроениям начала недели: доходности инструментов потеряли 7-10 бп. С одной стороны, большинство инвесторов продолжают рассчитывать на продолжение смягчения процентной политики ЦБ через 2 недели (даже несмотря на осторожные комментарии Э.Набиуллиной на эту тему на ПМЭФ вчера), что выступает стимулом для покупок российского госдолга. С другой стороны, внешний фон остается крайне неоднозначным (геополитика, цены на нефть). Первичный рынок корпоративных облигаций продолжает предоставлять прекрасные возможности для эмитентов. Так, вчера "Норильский никель" провел успешное размещение 5-летнего выпуска долларовых бумаг объемом 500 млн долларов. Выпуск был размещен по доходности 3,85% годовых, что находится на уровне вторичной кривой самого эмитента и дает 85 бп над суверенной кривой евробондов РФ", - отмечают аналитики Росбанка.
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02 июня 2017 года 18:18
Мы повышаем целевую цену РусГидро на 44% и поднимаем рекомендацию с "Держать" до "Покупать" - ИК "Велес Капитал"
"В начале марта РусГидро и Банк ВТБ подписали соглашение о приобретении банком акций компании на 55 млрд руб. (допэмиссию - на 40 млрд руб. и пакет квазиказначейских акций за 15 млрд руб.) и заключили 5-летний расчетный форвардный контракт, - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Алексей Адонин. -... читать дальше
.02 июня 2017 года 17:48
ИК "Открытие Капитал" подняла рейтинг GDR ММК до "покупать", снизила рейтинг GDR НЛМК до "держать" после переоценки сектора
(добавлен 4-й абзац и таблица) Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR)... читать дальше
.02 июня 2017 года 17:25
Нефть продолжит торговаться в диапазоне 50-55 долл. за баррель в среднесрочной перспективе - УК "Альфа-Капитал"
"Если на глобальном рынке продолжается ралли, то российский рынок живет своей жизнью, - комментирует аналитик УК «Альфа-Капитал» Андрей Шенк. - Российские акции дешевеют уже четвертую неделю подряд и объем продаж начал расти. Вероятнее всего, что продают иностранные инвесторы, которые сейчас... читать дальше
.02 июня 2017 года 16:53
За последние недели золото вернулось к обратной зависимости от доллара США, указывает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Цены на золото, как правило растут, когда американская валюта ослабляется, и падают, когда доллар укрепляется. Таким образом, в основном именно максимальное... читать дальше
.02 июня 2017 года 16:32
ИК "Открытие Капитал" подняла рейтинг GDR ММК до "покупать", снизила рейтинг GDR НЛМК до "держать" после переоценки сектора
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнитогорского металлургического... читать дальше
.02 июня 2017 года 15:47
Во второй половине дня основные российские фондовые индексы торгуются в «красной зоне»: ММВБ теряет немногим менее 0,5%, снижаясь до 1860 пунктов, а рассчитываемый на основе долларовых котировок индикатор РТС из-за слабеющей национальной валюты проседает на более существенные 0,9%, до 1037... читать дальше
.02 июня 2017 года 15:28
Москва. 2 июня. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне сильного падения цен на нефть. читать дальше
.02 июня 2017 года 15:25
В ожидании данных по рынку труда США российские индексы будут консолидироваться вблизи текущих уровней - Dukascopy Bank SA
"В пятницу, 2 июня, индекс ММВБ обновил минимумы с июня 2016 года, начав сессию со снижения вслед за ценами на нефть, стоимость барреля марки Brent которой вновь опустилась ниже $50. Дело в том, что нефтяные контракты дешевеют на опасениях роста добычи сырья в США. Поддержку российскому рынку... читать дальше
.02 июня 2017 года 14:40
Российский фондовый рынок активно снижается вслед за нефтяными ценами, стабилен только рубль - "Аналитика Онлайн"
Российский фондовый рынок продолжает снижаться, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Теперь активно падает не только индекс ММВБ, но также и индекс РТС. Долларовый индекс российского рынка установил новый минимум с начала текущего года. Зарубежные... читать дальше
.02 июня 2017 года 14:18
Низкий уровень инфляции в России вызван, скорее, снижением объема денежной массы, нежели ростом стабильности деловой активности - Dukascopy Bank SA
Эффекты от низкой инфляции в РФ станут наиболее выраженными через два-три года, в частности, станут более доступными кредиты, цитирует РИА Новости заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в ходе ее выступления на сессии Петербургского международного экономического форума. "Несмотря на... читать дальше
.02 июня 2017 года 13:52
"Цены на нефть основных эталонных сортов оказались под существенным давлением на уходящей неделе по мере того, как рост добычи в США по итогам предыдущей недели существенно смутил участников рынка. Однако не стоит предавать и излишне чрезмерного значения данным по добыче от Агентства... читать дальше
.02 июня 2017 года 13:38
"Цена на нефть Brent на утро была $50,31. На рынке продолжает слабеть оптимизм. Рост добычи сланцевой нефти в США и обычной нефти в Ливии и Нигерии постепенно способствуют более сдержанному настроению участников рынка. Однако текущее снижение цен на нефть носит краткосрочный, с нашей точки зрения,... читать дальше
.02 июня 2017 года 13:15
"На открытии пятничных торгов рубль подешевел к доллару, реагируя на резкое снижение нефтяных цен. Баррель Brent упал ниже психологически важного 50-долларового уровня, июльские фьючерсы на американскую WTI протестировали отметку 47,35 долл./барр., после чего незначительно скорректировались вверх.... читать дальше
.02 июня 2017 года 12:53
Фондовые инвесторы проявят осторожность и не будут открывать "длинные" позиции перед выходными - ИК "Фридом Финанс"
"Рынок акций продолжает снижение на фоне пробоя вниз значимых уровней поддержки по многим бумагам и ввиду отсутствия драйверов для покупок. Негативный тренд усиливают "маржин-коллы", хотя они пока не носят тотального характера. Еще одним важным фактором давления стало падение котировок нефти ниже... читать дальше
.02 июня 2017 года 12:30
Вероятность ослабления курса рубля превышает вероятность его дальнейшего укрепления - Банк "Санкт-Петербург"
"Падение нефти ниже $50/барр. практически не сказывается на позициях рубля, который торгуется около 56,7 руб./долл. По нашему мнению, рубль остается переоцененным относительно нефтяных котировок, а модели платежного баланса сулят национальной валюте ослабление. Одной из важных причин отклонения... читать дальше
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