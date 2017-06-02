Рубль будет снижаться - РосЕвроБанк

"Курс российской валюты все еще относительно стабилен, торгуется недалеко от 56,7 за доллар. Учитывая все факторы, на следующей неделе может быть небольшая коррекция этого падения, но вряд ли все потери будут отыграны. Реакция рынка нефти излишне эмоциональна, поэтому нефть может вновь оказаться выше 50 за баррель Brent. Рублю же недолго осталось сопротивляться негативу. Более активное ослабление, скорее всего, начнется во второй декаде июня. Но оно будет постепенным, если только ФРС не заявит о более быстром снижении ставки. В среднесрочной перспективе стоит ожидать стабилизацию в диапазоне 61-63 рублей за доллар, и это произойдет уже осенью. Пока же под воздействием роста спроса на валюту на внутреннем рынке, возможным оттоком инвесторов из рублевых активов и дешевеющей нефти рубль будет снижаться", - полагает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.