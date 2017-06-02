Brent удержит уровень 49-50 долларов/баррель - Промсвязьбанк

"Нефть вновь оказалась под давлением в четверг, несмотря на сильные данные по запасам как от API, так и от Минэнерго США. Последние показали снижение запасов сырой нефти на 6,4 млн барр., снижение запасов бензинов на 2,86 млн барр. и рост запасов дистиллятов на 0,39 млн барр. На нефть давит как общая конъюнктура, так и новости о том, что США вышли из Парижского климатического соглашения, что может стимулировать еще большую добычу сланцевой нефти в стране. Мы считаем, что нефть сильно ниже не опустится, удержит уровень 49-50 долларов/баррель с восстановлением со следующей недели к 52-53 долларам/баррель", - указывает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.