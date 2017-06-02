Близки к завершению вертикального обвала российских акций - КИТ Финанс Брокер

"Внешний фон на утро пятницы носит умеренно позитивный характер. Азия торгуется на положительной территории. Нефтяные котировки теряют более 1%. Локальный рынок накануне еще больше "провалился" вниз. Мы близки к завершению вертикального обвала российских акций. Сегодня еще можем попадать, но уже не так сильно. Акции ММК последний день торгуются с дивидендами. В США выйдут данные payrolls", - отмечает ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова.