Близость сильной зоны поддержки 1820-1840 по индексу ММВБ будет удерживать "медведей" от чрезмерной агрессии - "Открытие Брокер"

"Главным событием дня станет статистика США по безработице. Если верить отчёту ADP Services, то в мае рост числа рабочих мест в США ускорился, и это повышает вероятность очередного повышения ставки ФРС уже на июньском заседании. До выхода американской статистики активность на рынках будет сниженной. Российские бумаги вполне могут продолжить снижение вслед за нефтью, хотя близость сильной зоны поддержки 1820-1840 по индексу ММВБ будет удерживать "медведей" от чрезмерной агрессии. Одним из главных событий в РФ станет выступление президента РФ на экономическом форуме в Санкт-Петербурге", - полагает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.