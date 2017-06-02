Открытие сессии пройдет в районе 1870-1875 пунктов ММВБ - Промсвязьбанк

"Сегодня к открытию торгов сформировался неопределенный внешний фон. Цены на нефть демонстрируют утром снижение, отыгрывая новости по климатическому соглашению, при этом рубль сохраняет абсолютную стабильность, что оказывает давление на оценки рублевых фондовых активов. Вместе с тем вчера наблюдалось сегментированное повышение склонности к риску на рынках капитала, что частично благоприятно отражается на динамике азиатских площадок утром. Таким образом, мы полагаем, что открытие сессии пройдет в районе 1870-1875 пунктов ММВБ, а в дальнейшем динамика во многом будет определяться способностью Brent удержать отметку 50 долларов/баррель, а также интенсивностью реакции на это в рубле", - указывает специалист Промсвязьбанка Илья Фролов.