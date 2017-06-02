Утренние прогнозы: активность фондовых игроков будет сниженной

На утро пятницы у аналитиков нет единого мнения об открытии отечественного фондового рынка. В целом динамика будет зависеть от способности Brent удержать отметку $50.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1970 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях улучшающегося внешнего фона, этот фондовый индикатор может отыграть часть понесенных ранее потерь при закрытии биржевыми игроками "коротких" позиций перед выходными".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "К началу торгов пятницы складывается позитивный внешний фон. Однако российский фондовый рынок может продолжить нисходящее движение, отыгрывая политические риски, отсутствие внутренних позитивных историй. Поиск моментов для спекулятивных покупок, по нашему мнению, оправдан в случае возвращения выше 1920 или в районе 1800-1850 пунктов по индексу ММВБ. На ход торгов сегодня могут оказать влияние комплексные данные по рынку труда США за май, которые, как прогнозируется на текущий момент, окажутся сильными".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Внешний фон к началу торгов выглядит нейтральным, однако возможность скорого возобновления коррекции вниз по индексу РТС остается в силе – по данным технического анализа, зафиксированный ранее выход из консолидации подразумевает ближайшую цель в диапазоне 1000–1020 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Главным событием дня станет статистика США по безработице. Если верить отчёту ADP Services, то в мае рост числа рабочих мест в США ускорился, и это повышает вероятность очередного повышения ставки ФРС уже на июньском заседании. До выхода американской статистики активность на рынках будет сниженной. Российские бумаги вполне могут продолжить снижение вслед за нефтью, хотя близость сильной зоны поддержки 1820-1840 по индексу ММВБ будет удерживать "медведей" от чрезмерной агрессии. Одним из главных событий в РФ станет выступление президента РФ на экономическом форуме в Санкт-Петербурге".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Сегодня к открытию торгов сформировался неопределенный внешний фон. Цены на нефть демонстрируют утром снижение, отыгрывая новости по климатическому соглашению, при этом рубль сохраняет абсолютную стабильность, что оказывает давление на оценки рублевых фондовых активов. Вместе с тем вчера наблюдалось сегментированное повышение склонности к риску на рынках капитала, что частично благоприятно отражается на динамике азиатских площадок утром. Таким образом, мы полагаем, что открытие сессии пройдет в районе 1870-1875 пунктов ММВБ, а в дальнейшем динамика во многом будет определяться способностью Brent удержать отметку 50 долларов/баррель, а также интенсивностью реакции на это в рубле".