Рубль снижается к доллару и евро на фоне продолжающегося падения цен на нефть

Москва. 2 июня. Доллар США и евро растут при открытии торгов на "Московской бирже" в пятницу; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне продолжающегося падения нефти, котировки которой по марке Brent торгуются ниже $50 за баррель.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 56,54-56,61 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,57 руб./$1 (+18,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 63,49 руб./EUR1 (+27,5 копейки), стоимость бивалютной корзины поднялась на 22,69 копейки по отношению к уровню закрытия четверга, до 59,69 рубля.

Доллар при этом оказался на 3,52 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 6,6 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро при открытии торгов пятницы на фоне усилившей снижение нефти. Brent торгуется ниже $50 за баррель, WTI - ниже $48 за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК опустилась на 1,44% - до $49,9 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 1,51% - до $47,63 за баррель.

Цены на нефть, поднимавшиеся накануне в течение большей части сессии, растеряли рост после публикации данных об увеличении добычи в США до максимального уровня с августа 2015 года. Добыча нефти в США выросла на прошлой неделе на 22 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,34 млн б/с, сообщило министерство энергетики страны.

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 6,428 млн баррелей - до 509,912 млн баррелей. Причем снижение было отмечено по итогам восьмой недели подряд. Запасы бензина в США уменьшились на 2,858 млн баррелей, дистиллятов - на 394 тыс. баррелей, свидетельствуют официальные данные Минэнерго.

В пятницу - второй день работы Петербургского международного экономического форума. Ожидается, что президент РФ Владимир Путин выступит на его пленарном заседании.