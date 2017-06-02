На рынке рублевых корпоративных бондов в пятницу не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 2 июня. На рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы в четверг выросли, поскольку хорошие данные с рынка труда усилили уверенность инвесторов в хорошем состоянии экономики США. При этом все три основных индикатора обновили исторические максимумы. Отчет отраслевой организации ADP Employer указал на рост числа рабочих мест в стране в мае на 253 тыс. вместо ожидавшихся 180 тыс. В пятницу министерство труда обнародует официальную статистику за прошлый месяц. Аналитики в среднем прогнозируют, что количество рабочих мест в экономике увеличилось на 185 тыс., а безработица осталась на уровне 4,4%.

Член совета управляющих Федрезерва Джером Пауэлл заявил в интервью CNBC в четверг, что видит возможность для еще двух повышений процентных ставок в 2017 году. Он не высказал особой обеспокоенности темпами роста потребительских цен. По его мнению, недавнее ослабление инфляции можно объяснить временными факторами, а сильные расходы и улучшение ситуации на рынке труда окажут повышательное давление на заработную плату и цены.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Джон Уильямс также сказал, что не слишком волнуется из-за сохранения инфляции в США ниже целевого уровня ФРС. Он полагает, что благоприятные перспективы американской экономики оправдывают "три или четыре подъема базовой ставки" в 2017 году. Одно повышение стоимости кредитования уже было проведено. Инфляция в США, вероятно, достигнет целевого показателя в 2% "в следующем году или около того", заявил Дж.Уильямс в Сеуле, где он принял участие в конференции Банка Кореи.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением китайского индикатора, растут в пятницу, следуя за динамикой американского рынка акций. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 1,75%, поднявшись выше отметки в 20200 пунктов впервые за 18 месяцев. Гонконгский Hang Seng вырос в ходе торгов на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,9%, южнокорейский KOSPI - на 1,1%, китайский Shanghai Composite потерял 0,3%. Поддержку японскому рынку в пятницу оказывает ослабление иены относительно доллара США, толкающее вверх котировки акций местных экспортеров.

Южнокорейский рынок растет в пятницу благодаря сильным статданным, поддержавшим доверие инвесторов на внутреннем рынке. Оценка роста ВВП Южной Кореи в первом квартале 2017 года была пересмотрена в сторону повышения - с 0,9% до 1,1%, максимального уровня с 2015 года. Подъем ускорился по сравнению с 0,5% в четвертом квартале прошлого года. Сигналы усиления подъема ВВП, вероятно, повысят оптимизм трейдеров в отношении южнокорейской экономики на фоне избрания нового президента страны, отмечают эксперты.

В свою очередь цены на нефть снижаются в пятницу, завершая неделю максимальным падением за четыре недели. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:38 МСК опустилась на 1,44% - до $49,9 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы снизились в цене на 0,26% - до $50,63 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи уменьшилась к этому времени на 1,49% - до $47,64 за баррель. Контракт подорожал на 0,08% - до $48,36 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Цены на нефть, поднимавшиеся накануне в течение большей части сессии, растеряли рост после публикации данных об увеличении добычи в США до максимального уровня с августа 2015 года. Добыча нефти в США выросла на прошлой неделе на 22 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,34 млн б/с, сообщило министерство энергетики страны. Аналитики Rystad Energy ожидают увеличения добычи нефти в США до 10 млн б/с к концу текущего года. Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 6,428 млн баррелей - до 509,912 млн баррелей. Причем снижение было отмечено по итогам восьмой недели подряд. Запасы бензина в США уменьшились на 2,858 млн баррелей, дистиллятов - на 394 тыс. баррелей, свидетельствуют официальные данные Минэнерго.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась почти на четверть по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 16,702 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,033 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 июня снизился на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,52 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,002%, опустившись до 511,24 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-23" (+0,31%), "Мираторг Финанс БО-06" (+0,27%) и "Внешэкономбанк-09" (+0,17%), а в лидерах снижения - "Ростелеком БО-01" (-1%), "Вымпелком-04" (-0,51%) и "Акрон БО-03" (-0,39%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) снизил объем вторичного размещения облигаций 10-й серии до 2,5 млрд рублей с 5 млрд рублей. Фактический объем вторичного размещения будет равен выкупленному объему бумаг в рамках оферты 2 июня. Сбор заявок на бумаги в рамках вторичного размещения пройдет также 2 июня - с 13:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир цены размещения - не ниже 100% от номинала. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 10,25% годовых. Погашение облигаций - 30 мая 2018 года. Облигации 10-й серии на 5 млрд рублей банк разместил в июне 2013 года.

ООО "Регион Капитал" установило ставку 6-го купона облигаций серии БО-01 в размере 10,75% годовых (53,6 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Размещение облигаций компании серии БО-01 на 2 млрд рублей прошло в декабре 2014 года. Трехлетние бумаги имеют 6 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 11,5% годовых. По выпуску 16 июня предусмотрена оферта.

ПАО "Ростелеком" в рамках оферты приобрело 5 млн облигаций серии БО-02. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила выпуск в полном объеме. Размещение серии БО-02 объемом 5 млрд рублей прошло в июне 2015 года. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 8,4% годовых.