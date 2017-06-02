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02 июня 2017 года 09:34

Японский Nikkei поднялся выше 20000 пунктов впервые за 18 месяцев

Американские фондовые индексы в четверг увеличились. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением китайского индикатора, растут в пятницу. Цены на нефть снижаются в пятницу.

Американские фондовые индексы в четверг увеличились, поскольку хорошие данные с рынка труда усилили уверенность инвесторов в хорошем состоянии экономики США.

При этом все три основных индикатора обновили исторические максимумы, сообщает MarketWatch.

Отчет отраслевой организации ADP Employer указал на рост числа рабочих мест в стране в мае на 253 тыс. вместо ожидавшихся 180 тыс.

В пятницу министерство труда обнародует официальную статистику за прошлый месяц. Аналитики в среднем прогнозируют, что количество рабочих мест в экономике увеличилось на 185 тыс., а безработица осталась на уровне 4,4%.

"Я не могу предсказать будущее, но сейчас мы находимся в неплохой обстановке. ФРС собирается повысить ставки, но они намерены сделать это, чтобы стимулировать рост. Ожидания в отношении прибылей улучшаются, и экономика улучшается", - отметил главный фондовый аналитик Wells Fargo Funds Джон Манли.

"Хорошие макроэкономические новости помогают, и рынок смотрит вперед на данные о занятости", которые будут опубликованы в пятницу, заявил главный рыночный экономист First Standard Financial Питер Кардилло. "Если показатели будут лучше ожиданий, ралли продолжится", - прогнозирует он.

Член совета управляющих Федрезерва Джером Пауэлл заявил в интервью CNBC в четверг, что видит возможность для еще двух повышений процентных ставок в 2017 году. Он не высказал особой обеспокоенности темпами роста потребительских цен. По его мнению, недавнее ослабление инфляции можно объяснить временными факторами, а сильные расходы и улучшение ситуации на рынке труда окажут повышательное давление на заработную плату и цены.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Джон Уильямс также сказал, что не слишком волнуется из-за сохранения инфляции в США ниже целевого уровня ФРС. Он полагает, что благоприятные перспективы американской экономики оправдывают "три или четыре подъема базовой ставки" в 2017 году. Одно повышение стоимости кредитования уже было проведено. Инфляция в США, вероятно, достигнет целевого показателя в 2% "в следующем году или около того", заявил Дж.Уильямс в Сеуле, где он принял участие в конференции Банка Кореи.

Цена акций Palo Alto Networks Inc. по итогам торгов подскочила на 17,2%. Компания, которая специализируется на вопросах компьютерной безопасности, в прошедшем квартале получила финансовые результаты лучше консенсус-прогнозов.

Котировки бумаг Pinnacle Food и Conagra Brands выросли соответственно на 6,2% и 3,7% на слухах о возможном их объединении в производителя замороженных продуктов, рыночная стоимость которого превысит $4 млрд.

Помимо этого поднялась капитализация автопроизводителей, включая Ford Motor Co. - на 2,6% и General Motors Co. - на 1,5%.

В то же время рыночная стоимость Express Inc. рухнула на 19,2% после того, как прибыль и выручка ритейлера одежды в первом квартале оказались хуже ожиданий аналитиков.

Акции производителя компьютерных серверов Hewlett Packard Enterprise Co. подешевели на 6,9%, также из-за слабой финансовой отчетности.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 135,53 пункта (0,65%) - до 21144,18 пункта.

Standard & Poor's 500 по итогам торгов поднялся на 18,26 пункта (0,76%), составив 2430,06 пункта.

Значение Nasdaq Composite за день выросло на 48,31 пунктов (0,78%) - до 6246,83 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), за исключением китайского индикатора, растут в пятницу, следуя за динамикой американского рынка акций.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил 1,7%, поднявшись выше отметки в 20000 пунктов впервые за 18 месяцев. Гонконгский Hang Seng вырос в ходе торгов на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,9%, южнокорейский KOSPI - на 1,1%, китайский Shanghai Composite потерял 0,3%.

Поддержку японскому рынку в пятницу оказывает ослабление иены относительно доллара США, толкающее вверх котировки акций местных экспортеров, пишет MarketWatch.

Стоимость бумаг Mitsubishi Electric подскочила на 5,3%, Yamaha Motor - на 4,9%, Fast Retailing - на 3,8%.

"Корпоративные прибыли довольно сильные как в Японии, так и в Европе, и в США. Политика центробанков предсказуема, они не хотят шоков, - отмечает аналитик IG Markets в Австралии Крис Уэстон. - Все это вместе создает довольно благоприятную картину".

Южнокорейский рынок растет в пятницу благодаря сильным статданным, поддержавшим доверие инвесторов на внутреннем рынки. Оценка роста ВВП Южной Кореи в первом квартале 2017 года была пересмотрена в сторону повышения - с 0,9% до 1,1%, максимального уровня с 2015 года. Подъем ускорился по сравнению с 0,5% в четвертом квартале прошлого года.

Сигналы усиления подъема ВВП, вероятно, повысят оптимизм трейдеров в отношении южнокорейской экономики на фоне избрания нового президента страны, отмечают эксперты.

Китайский рынок акций остается под давлением слабых статданных, опубликованных накануне, и продолжает снижаться в пятницу.

Как сообщалось, индекс деловой активности в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в мае 2017 года опустился ниже отметки в 50 пунктов - границы между снижением и ростом активности в промышленности - впервые за 11 месяцев.

Значение индекса уменьшилось до 49,6 пункта - минимума с июня 2016 года, по сравнению с 50,3 пункта в апреле.

Стоимость акций австралийского банка Macquarie выросла на 0,7%. Инвестбанк не исключает возможности переноса штаб-квартиры за пределы Австралии, чтобы избежать уплаты нового налога, планируемого властями страны, сообщила газета Australian Financial Review.

Цены на нефть снижаются в пятницу, завершая неделю максимальным падением за четыре недели.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК опустилась на $0,27 (0,53%) - до $50,36 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы снизились в цене на $0,13 (0,26%) - до $50,63 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,31 (0,64%) - до $48,05 за баррель. Контракт подорожал на $0,04 (0,08%) - до $48,36 за баррель по итогам предыдущей сессии.

С начала этой недели WTI подешевела на 3,6%, Brent - на 3,5%.

Цены на нефть, поднимавшиеся накануне в течение большей части сессии, растеряли рост после публикации данных об увеличении добычи в США до максимального уровня с августа 2015 года, пишет MarketWatch.

Добыча нефти в США выросла на прошлой неделе на 22 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,34 млн б/с, сообщило министерство энергетики страны. Аналитики Rystad Energy ожидают увеличения добычи нефти в США до 10 млн б/с к концу текущего года.

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 6,428 млн баррелей - до 509,912 млн баррелей. Причем снижение было отмечено по итогам восьмой недели подряд.

Запасы бензина в США уменьшились на 2,858 млн баррелей, дистиллятов - на 394 тыс. баррелей, свидетельствуют официальные данные Минэнерго.

"Отсутствие сигналов замедления роста добычи в США подрывает усилия ОПЕК в плане изменения баланса на рынке, - отмечает аналитик CMC Markets Майкл Маккарти. - Спрос увеличивается, и это ограничит снижение рынка, однако ценам будет сложно подняться до $55 за баррель".

Добыча нефти странами ОПЕК в мае выросла за счет Ливии и Нигерии, освобожденных от сокращения добычи в рамках действующего соглашения, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Bloomberg.

Согласно опросу, ОПЕК увеличила добычу в прошлом месяце на 315 тыс. б/с по сравнению с апрелем - до 32,21 млн б/с. Добыча нефти в Ливии подскочила на 210 тыс. б/с - до 760 тыс. б/с, в Нигерии - на 100 тыс. б/с, до 1,7 млн б/с.


Опубликовано: /Финмаркет/
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