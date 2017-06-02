Минимумы в снижении фондовых индексов еще не поставлены - TeleTrade

"Пять месяцев 2017 года позади, но российский рынок акций не может порадовать своими успехами. С начала года индекс ММВБ "просел" почти на 15%, а индекс РТС - на 8,5%. Вчера индексы потеряли еще по 1,62% и 0,73% соответственно. И пока очевидно, что минимумы в снижении еще не поставлены, хотя локально рублевый индекс "притормозил" в зоне 1865-1870 пунктов. В данной зоне сошлись сразу три важных поддержки: чисто номинально удержан уровень 1869,55 пунктов, который является 38,2% уровнем коррекции к росту 1182,89-2293,99 пунктов; в ходе вчерашних торгов также была оттестирована отметка 1865,25 пунктов, которая когда-то являлась максимумом 2011 года; если провести трендовую линию поддержки от марта 2014 года через минимум января 2016 года, то продолженная вправо линия сейчас тоже указывает на уровень 1870 пунктов. Будет ли ниже, покажет устойчивость 61,8% уровня коррекции от годового растущего тренда, а значит, все силы "быков" сейчас должны быть "брошены на защиту" уровня 1854,62 пунктов", - комментирует ситуацию ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.