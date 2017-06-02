Brent тянет к отметке 50 - eToro

"Вопреки ожиданиям стран ОПЕК, продление сделки не вызвало резкого и устойчивого удорожания нефти. Более того, баррель активно дешевеет и угрожает нарушить целостность важного психологического уровня 50. Агрессивное поведение участников рынка, которые игнорируют позитивные новости и охотно продают на появлении малейших негативных сигналов, говорит о том, что игрокам нужны факты. Есть большие сомнения в том, что усилия картеля приведут к желаемым результатам. При таких настроениях Brent, похоже, будет оставаться в "депрессии" до тех пор, пока ОПЕК не убедит рынок в эффективности своих мер. Или пока в Штатах не начнется снижение объемов добычи и бурения", - отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.