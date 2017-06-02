Индекс ММВБ может отыграть часть понесенных ранее потерь - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent в преддверии публикации данных по буровой активности в США колеблются в районе отметки $50,4 за баррель. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют позитивную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1970 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях улучшающегося внешнего фона, этот фондовый индикатор может отыграть часть понесенных ранее потерь при закрытии биржевыми игроками "коротких" позиций перед выходными".