"Медведи" приближают "час", когда поддержка в $50 за баррель Brent уже не сможет сдерживать натиск продавцов - AMarkets

"На рынке нефти продолжают доминировать "медведи", приближая "час", когда поддержка в $50 за баррель для нефти марки Brent уже не сможет сдерживать натиск продавцов. Заметим, что в ходе торговой сессии четверга "быки" все же предприняли попытку вытащить актив из нисходящего канала, однако после того, как на рынок пришло сообщение о том, что США приняли решение выйти из парижского соглашения по экологии, от этих попыток не осталось и следа. По данным EIA, объём запасов нефти в США на неделе, закончившейся 26 мая, снизился на 6,4 млн баррелей. Вышедшие раннее данные от Американского института нефти показали снижение запасов на 8,7 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 2,9 млн баррелей, в то время как запасы дистиллятов выросли на 400 тыс. баррелей. Снижение запасов как нефти, так и бензина говорит о более высоком спросе в летний сезон и сохранении высоких показателей экспорта. Объём добычи нефти в США на прошлой неделе вырос на 22000 баррелей в день - до 9,342 млн баррелей, - отмечает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев. - Именно увеличение объёма добычи в США поддерживает рыночное убеждение, что продление действия соглашения ОПЕК и других экспортёров по ограничению добычи будет недостаточным для достижения баланса. Сегодня в 20:00 мск выйдет отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. Нет сомнений, что прошлая неделя стала 20-ой подряд, когда число буровых растет. Полагаю, медведи используют данный статистический "юбилей" для пробоя поддержки $50 за баррель".