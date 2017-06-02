Одна из вероятных целей роста - 1940 пунктов по ММВБ - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"На дневных графиках индекса ММВБ индикаторы показывают перепроданность, индекс ММВБ приблизился к поддержке 1860 пунктов (по FIBO от волны роста с января 2016 по январь 2017 года). В ближайшие дни ждем улучшения ситуации на нашем рынке. Одна из вероятных целей роста - 1940 пунктов. Не забываем, что он имеет нефтегазовый "хребет", а в США приближается пиковый сезон вождения автомобилей, для которого характерен рост спроса на топливо. Сегодня выйдет официальный отчет по числу рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за май от Министерства труда США, который повлияет на ситуацию на финансовых рынках", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.