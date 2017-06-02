.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Несмотря на позитивный внешний фон, фондовый рынок может продолжить нисходящее движение - Инвестиционная палата
.
02 июня 2017 года 09:07
Несмотря на позитивный внешний фон, фондовый рынок может продолжить нисходящее движение - Инвестиционная палата
"К началу торгов пятницы складывается позитивный внешний фон. Однако российский фондовый рынок может продолжить нисходящее движение, отыгрывая политические риски, отсутствие внутренних позитивных историй. Поиск моментов для спекулятивных покупок, по нашему мнению, оправдан в случае возвращения выше 1920 или в районе 1800-1850 пунктов по индексу ММВБ. На ход торгов сегодня могут оказать влияние комплексные данные по рынку труда США за май, которые, как прогнозируется на текущий момент, окажутся сильными", - указывает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский.
- INP_170602.zip (Размер - 33kb)
.
02 июня 2017 года 18:18
Мы повышаем целевую цену РусГидро на 44% и поднимаем рекомендацию с "Держать" до "Покупать" - ИК "Велес Капитал"
"В начале марта РусГидро и Банк ВТБ подписали соглашение о приобретении банком акций компании на 55 млрд руб. (допэмиссию - на 40 млрд руб. и пакет квазиказначейских акций за 15 млрд руб.) и заключили 5-летний расчетный форвардный контракт, - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Алексей Адонин. -... читать дальше
.02 июня 2017 года 17:48
ИК "Открытие Капитал" подняла рейтинг GDR ММК до "покупать", снизила рейтинг GDR НЛМК до "держать" после переоценки сектора
(добавлен 4-й абзац и таблица) Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR)... читать дальше
.02 июня 2017 года 17:25
Нефть продолжит торговаться в диапазоне 50-55 долл. за баррель в среднесрочной перспективе - УК "Альфа-Капитал"
"Если на глобальном рынке продолжается ралли, то российский рынок живет своей жизнью, - комментирует аналитик УК «Альфа-Капитал» Андрей Шенк. - Российские акции дешевеют уже четвертую неделю подряд и объем продаж начал расти. Вероятнее всего, что продают иностранные инвесторы, которые сейчас... читать дальше
.02 июня 2017 года 16:53
За последние недели золото вернулось к обратной зависимости от доллара США, указывает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Цены на золото, как правило растут, когда американская валюта ослабляется, и падают, когда доллар укрепляется. Таким образом, в основном именно максимальное... читать дальше
.02 июня 2017 года 16:32
ИК "Открытие Капитал" подняла рейтинг GDR ММК до "покупать", снизила рейтинг GDR НЛМК до "держать" после переоценки сектора
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнитогорского металлургического... читать дальше
.02 июня 2017 года 15:47
Во второй половине дня основные российские фондовые индексы торгуются в «красной зоне»: ММВБ теряет немногим менее 0,5%, снижаясь до 1860 пунктов, а рассчитываемый на основе долларовых котировок индикатор РТС из-за слабеющей национальной валюты проседает на более существенные 0,9%, до 1037... читать дальше
.02 июня 2017 года 15:28
Москва. 2 июня. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне сильного падения цен на нефть. читать дальше
.02 июня 2017 года 15:25
В ожидании данных по рынку труда США российские индексы будут консолидироваться вблизи текущих уровней - Dukascopy Bank SA
"В пятницу, 2 июня, индекс ММВБ обновил минимумы с июня 2016 года, начав сессию со снижения вслед за ценами на нефть, стоимость барреля марки Brent которой вновь опустилась ниже $50. Дело в том, что нефтяные контракты дешевеют на опасениях роста добычи сырья в США. Поддержку российскому рынку... читать дальше
.02 июня 2017 года 14:40
Российский фондовый рынок активно снижается вслед за нефтяными ценами, стабилен только рубль - "Аналитика Онлайн"
Российский фондовый рынок продолжает снижаться, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Теперь активно падает не только индекс ММВБ, но также и индекс РТС. Долларовый индекс российского рынка установил новый минимум с начала текущего года. Зарубежные... читать дальше
.02 июня 2017 года 14:18
Низкий уровень инфляции в России вызван, скорее, снижением объема денежной массы, нежели ростом стабильности деловой активности - Dukascopy Bank SA
Эффекты от низкой инфляции в РФ станут наиболее выраженными через два-три года, в частности, станут более доступными кредиты, цитирует РИА Новости заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в ходе ее выступления на сессии Петербургского международного экономического форума. "Несмотря на... читать дальше
.02 июня 2017 года 13:52
"Цены на нефть основных эталонных сортов оказались под существенным давлением на уходящей неделе по мере того, как рост добычи в США по итогам предыдущей недели существенно смутил участников рынка. Однако не стоит предавать и излишне чрезмерного значения данным по добыче от Агентства... читать дальше
.02 июня 2017 года 13:38
"Цена на нефть Brent на утро была $50,31. На рынке продолжает слабеть оптимизм. Рост добычи сланцевой нефти в США и обычной нефти в Ливии и Нигерии постепенно способствуют более сдержанному настроению участников рынка. Однако текущее снижение цен на нефть носит краткосрочный, с нашей точки зрения,... читать дальше
.02 июня 2017 года 13:15
"На открытии пятничных торгов рубль подешевел к доллару, реагируя на резкое снижение нефтяных цен. Баррель Brent упал ниже психологически важного 50-долларового уровня, июльские фьючерсы на американскую WTI протестировали отметку 47,35 долл./барр., после чего незначительно скорректировались вверх.... читать дальше
.02 июня 2017 года 12:53
Фондовые инвесторы проявят осторожность и не будут открывать "длинные" позиции перед выходными - ИК "Фридом Финанс"
"Рынок акций продолжает снижение на фоне пробоя вниз значимых уровней поддержки по многим бумагам и ввиду отсутствия драйверов для покупок. Негативный тренд усиливают "маржин-коллы", хотя они пока не носят тотального характера. Еще одним важным фактором давления стало падение котировок нефти ниже... читать дальше
.02 июня 2017 года 12:30
Вероятность ослабления курса рубля превышает вероятность его дальнейшего укрепления - Банк "Санкт-Петербург"
"Падение нефти ниже $50/барр. практически не сказывается на позициях рубля, который торгуется около 56,7 руб./долл. По нашему мнению, рубль остается переоцененным относительно нефтяных котировок, а модели платежного баланса сулят национальной валюте ослабление. Одной из важных причин отклонения... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.