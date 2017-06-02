Несмотря на позитивный внешний фон, фондовый рынок может продолжить нисходящее движение - Инвестиционная палата

"К началу торгов пятницы складывается позитивный внешний фон. Однако российский фондовый рынок может продолжить нисходящее движение, отыгрывая политические риски, отсутствие внутренних позитивных историй. Поиск моментов для спекулятивных покупок, по нашему мнению, оправдан в случае возвращения выше 1920 или в районе 1800-1850 пунктов по индексу ММВБ. На ход торгов сегодня могут оказать влияние комплексные данные по рынку труда США за май, которые, как прогнозируется на текущий момент, окажутся сильными", - указывает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский.