В пятницу именно динамика доллара будет определять направление USD/RUB - ГК "Форекс Клуб"

"Рубль в четверг был непробиваем. Его "не трогали" ни падающая нефть, ни растущий доллар. Возможно, свою роль играет период дивидендных выплат, который заставляет крупные российские компании распродавать валюту. И надо помнить, что это временно. Тем временем доллар смог укрепиться против большинства валют на выходе сильных экономических данных по рынку труда. Это особенно важно перед публикацией отчета по занятости по платежным ведомостям. И в пятницу именно динамика доллара будет определять направление USD/RUB. Если отчет по рынку труда США выйдет выше прогнозов, это уверит рынки в готовности ФРС и далее следовать курсу ужесточения монетарной политики. Это поддержит доллар, отправив, наконец, пару USD/RUB выше 57,00", - комментирует ситуацию старший аналитик ГК "Форекс Клуб" Алена Афанасьева.