Изменения цен евробондов РФ в четверг незначительные в отсутствие сильных движений в секторе UST

Москва. 1 июня. Изменения котировок российских еврооблигаций в четверг незначительные на фоне отсутствия ярко выраженной динамики базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries); инвесторы не предпринимают активных действий в преддверии публикации в пятницу данных по американскому рынку труда. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились также незначительно.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 31 мая всего на 3 базисных пункта и составила 120,52% от номинала, что соответствует доходности 2,25% годовых (снижение на 2 пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов 31 мая на 3 базисных пункта, составив 101,22% от номинала. Их доходность выросла на 1 пункт - до 1,47% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями сузился по сравнению с предыдущим торговым днем всего на 3 базисных пункта и составил 78 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему закрытию на 19 базисных пунктов - до 117,03% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 4,74% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 14 базисных пунктов - до 113,04% от номинала (доходность снизилась также на 1 пункт и составила 4,73% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 5 базисных пунктов, поднявшись до 105,52% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 4,01% годовых), а бумаги с погашением в 2023 году - на 3 базисных пункта, до 108,57% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,35% годовых).

"Динамика российских еврооблигаций сегодня практически нейтральная. Участники рынка заняли выжидательную позицию перед публикацией в пятницу важных данных по американскому рынку труда, которые важны с точки зрения принятия ФРС США решений по ставке. Сегодня были опубликованы данные от ADP, которые оказались лучше ожиданий и тем самым увеличили шансы на скорое повышение ставки Федрезервом. Таким образом, рынок базовых активов оказался под небольшим давлением, но в целом динамика US Treasuries сегодня также невыразительная. В результате наши бумаги также не демонстрируют какой-либо ярко выраженной тенденции, динамика цен в целом нейтральная", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

Отчет отраслевой организации ADP Employer, опубликованный в четверг, указал на рост числа рабочих мест в США в мае на 253 тыс. вместо ожидавшихся аналитиками 180 тыс.