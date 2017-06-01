01 июня 2017 года 19:17
Изменения цен евробондов РФ в четверг незначительные в отсутствие сильных движений в секторе UST
Москва. 1 июня. Изменения котировок российских еврооблигаций в четверг незначительные на фоне отсутствия ярко выраженной динамики базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries); инвесторы не предпринимают активных действий в преддверии публикации в пятницу данных по американскому рынку труда. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились также незначительно.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 31 мая всего на 3 базисных пункта и составила 120,52% от номинала, что соответствует доходности 2,25% годовых (снижение на 2 пункта к предыдущему дню).
Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов 31 мая на 3 базисных пункта, составив 101,22% от номинала. Их доходность выросла на 1 пункт - до 1,47% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями сузился по сравнению с предыдущим торговым днем всего на 3 базисных пункта и составил 78 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему закрытию на 19 базисных пунктов - до 117,03% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 4,74% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 14 базисных пунктов - до 113,04% от номинала (доходность снизилась также на 1 пункт и составила 4,73% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 5 базисных пунктов, поднявшись до 105,52% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 4,01% годовых), а бумаги с погашением в 2023 году - на 3 базисных пункта, до 108,57% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,35% годовых).
"Динамика российских еврооблигаций сегодня практически нейтральная. Участники рынка заняли выжидательную позицию перед публикацией в пятницу важных данных по американскому рынку труда, которые важны с точки зрения принятия ФРС США решений по ставке. Сегодня были опубликованы данные от ADP, которые оказались лучше ожиданий и тем самым увеличили шансы на скорое повышение ставки Федрезервом. Таким образом, рынок базовых активов оказался под небольшим давлением, но в целом динамика US Treasuries сегодня также невыразительная. В результате наши бумаги также не демонстрируют какой-либо ярко выраженной тенденции, динамика цен в целом нейтральная", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.
Отчет отраслевой организации ADP Employer, опубликованный в четверг, указал на рост числа рабочих мест в США в мае на 253 тыс. вместо ожидавшихся аналитиками 180 тыс.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) со 130,5 тыс. рублей до 150 тыс. рублей за штуку, сообщается в обзоре банка.
Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "продавать" до "держать".
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Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "продавать" до "держать". читать дальше
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(добавлен текст после 2-го абзаца и таблица)
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Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками банка, осталась без... читать дальше
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(добавлена таблица)
Альфа-банк повысил прогнозную стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнита" (MOEX: MGNT) с 8191 рубля до 9338 рублей за штуку и с $33,3 до $37 за штуку соответственно, сообщается в обзоре банка.
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01 июня 2017 года 14:47
aiffeisenbank понизил рекомендацию для привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука.
Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками банка, осталась без изменения и составляет 290 рублей за штуку.
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