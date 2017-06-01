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01 июня 2017 года 19:37

Рынок акций начал июнь с дальнейшего падения из-за опасений новых санкций США против РФ

Москва. 1 июня. Майские распродажи на рынке акций перетекли в июньские из-за возросших опасений введения США новых антироссийских санкций; индекс ММВБ в четверг откатился ниже 1870 пунктов (минимум с лета 2016 года), при этом лидерами отката выступили акции "Сургутнефтегаза", потерявшие более 10% из-за неподтверждения провайдером FTSE увеличения веса бумаг компании в индексе в All-World Index.

По итогам торгов индекс ММВБ упал до 1869,66 пункта (-1,6%), индекс РТС - до 1045,63 пункта (-0,7%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 6,7%.

Доллар просел до 56,34 рубля (-0,23 рубля).

Инвесторы следят за новостями с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в рамках ПМЭФ заявил, что российская экономика сейчас находится в стадии медленного роста, в ней отсутствуют какие-либо "пузыри", и она готова к росту инвестиций.

Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с руководителями международных информагентств заявил в четверг, что попытки сдерживать Россию в обеспечении национальных интересов путем экономических ограничений вне рамок международного права приносят нулевой эффект. В.Путин также заявил о непричастности России к хакерским атакам, призванным повлиять на результаты выборов в других странах.

Выступление В.Путина на ПМЭФ запланировано на пятницу.

Лидировали в падении акции "Сургутнефтегаза" (-10,3% и -1,9% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,7%), "НОВАТЭКа" (-2,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-5% и -5,7% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,6% и -6,7% "префы").

Индексный провайдер FTSE отменил повышение оценки free float "Сургутнефтегаза" с 20% до 99% по финальным итогам июньской ребалансировки индексов, а компания "ВТБ Капитал" понизила рекомендации для обыкновенных акций и депозитарных расписок "Сургутнефтегаза" с "держать" до "продавать".

Выросли акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+6,4%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+1,1%).

В Азии в четверг преобладал рост индексов, также растет Европа (FTSE, CAC 40 прибавляют 0,3-0,7%), плюсует Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

Число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло на прошлой неделе до 248 тыс. при прогнозах роста до 238 тыс.

Статистика Минэнерго США о запасах сырья оказалась позитивной для нефти - ее резервы на прошлой неделе сократились на 6,428 млн баррелей при прогнозах снижения на 3-3,2 млн баррелей. Также сильнее ожиданий сократились запасы бензина.

Эти данные поддержали коррекцию нефти вверх: стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг выросла до $51,18 за баррель (+0,8% и -2,8% накануне), июльская цена WTI - до $48,92 за баррель (+1,2% и -2,7% в среду).

По словам аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, нефть в четверг приостановила падение, но это не оказало рынку акций РФ никакой поддержки.

Снижение запасов в США продолжается 8-ю неделю подряд: по официальным данным EIA, за апрель-май хранилища опустели на 19,2 млн баррелей, в то время как за аналогичный период 2016 года изменение было нулевым. Тем не менее, объем нефти в хранилищах по-прежнему превышает уровни конца мая прошлого года (516 млн вместо 504 млн баррелей).

Основным фактором распродаж российских акций стала новость о возможном ужесточении санкций в отношении России со стороны США. Данное предложение поступило от комитета по банкам Сената США: сенаторы высказались за расширение санкций (на металлургический, железнодорожный и горнодобывающий сектора), аргументировав это "враждебными" действиями России на Украине и в Сирии. Финальное решение по законопроекту остается за президентом США, но негативная реакция инвесторов на российском рынке показывает невысокую уверенность в том, что Дональд Трамп отвергнет данное предложение.

С 1 июня вступили в силу результаты ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, в результате которой акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) были включены в состав индекса, а бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) вернули себе место в первой четверке, потеснив "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK).

Акции "Сургутнефтегаза" обвалились после того, как в ходе ребалансировки индекса FTSE вес бумаг не был увеличен. На ожидании, что FTSE пересчитает оценку free float "Сургутнефтегаза" с 20% до 99% и, соответственно, увеличит его вес в индексе, акции компании выросли ранее на 16% даже в условиях слабого рынка.

Аналитик ГК "Инстафорекс" Игорь Ковалев отмечает, что из-за внушительных распродаж индекс ММВБ коснулся нового годового минимума, а индекс РТС обновил минимальные уровни за полгода. Давление на отечественные активы оказывает угроза расширения антироссийских санкций - сенаторы США уже подготовили новый законопроект.

На этом фоне позитивные экономические сигналы остались незамеченными. Лучше рынка смотрелись бумаги "РусГидро" - компания подписала соглашение с Татарстаном о сотрудничестве в области информационных технологий, научно-технической, инновационной, информационно-аналитической и экспертной деятельности на базе университета Иннополис. Также стороны обсудили вариант создания центра исследований и разработок в области технологий возобновляемой энергетики.

Обвал акций "Сургутнефтегаза" вызван отказом провайдера индексов FTSE увеличить free float компании, который в конечном итоге оставлен на уровне 20% вместо ожидавшихся 99%. После эмоциональных распродаж в рамках первоначальной реакции котировки могут отыграть часть потерь, но в ближайшее время останутся под давлением.

Участники рынка ждут новостей со стартовавшего международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Позитивные комментарии с полей саммита способны несколько улучшить настроения среди российских инвесторов. Однако основным драйвером будет оставаться динамика нефти, которая по-прежнему оставляет желать лучшего.

По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, на ПМЭФ в Санкт-Петербурге довольно много говорят об экономическом развитии страны. Глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин настаивает на приватизации государственной собственности. Министр экономического развития Максим Орешкин говорил о программе, которая разрабатывается в ведомстве и позволит экономике страны выйти на темпы роста в 3% к 2020 году, но ведомство видит серьезные ограничения в демографии. Утренняя статистика показала, что российский PMI в производственной сфере ускорился до 52,4 пункта по сравнению с 50,8 пункта в апреле и совпал с предварительной оценкой.

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил о том, что еще рано говорить о каких-либо ограничениях для Ливии и Нигерии. Соответственно, эти страны еще могут удивить рынок очередным ростом производства. Добыча в России сократилась в мае на 305 тыс. баррелей по сравнению с октябрьским уровнем, что, естественно, является перевыполнением плана соглашения ОПЕК+.

По данным ADP Services, частный сектор американской экономики создал 253 тыс. новых рабочих мест в мае. Соответственно, заявления президента ФРБ Сан-Франциско о поддержке идеи повышения ставки ФРС 3-4 раза в текущем году имеют под собой основания. В своем выступлении в Азии он говорил о том, что его не волнует факт некоторого замедления инфляции. Более важно то, что безработица продолжает сокращаться.

У российского рынка акций пока не обнаруживаются идеи для роста. В правительстве смятение по поводу приватизационных планов, хотя общий настрой выступлений на ПМЭФ вполне позитивный. Тем не менее, чудес пока не ожидается. Однако весьма высокие объемы торгов говорят о том, что на рынке присутствуют не только продавцы, но и покупатели. Соответственно, стоит быть весьма внимательным к объемам в ближайшие дни. Если на графиках появятся серьезные дивергенции, а объемы также возрастут, то, вероятно, разворотная точка где-то близко.

По оценке аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, после закрытия дня ниже 1870 пунктов индекс ММВБ может продолжить движение вниз к 1830-1840 пунктам. Давление на рынок оказывает несколько факторов: США подготовили законопроект по расширению антироссийских санкций, сильные данные ADP по занятости в частном секторе Штатов повышают вероятность ужесточения монетарной политики ФРС США на ближайшем заседании и агрессивной риторики по его итогам.

ОПЕК в мае нарастила добычу на 250 тыс. баррелей, произошло это за счет Ливии и Нигерии, которые были освобождены от участия в соглашении. Однако это повышает сомнения относительно того, что баланс спроса и предложения будет достигнут к началу 2018 года.

Рубль укрепился на фоне заявлений главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что задачей регулятора является удержание инфляционных ожиданий на низком уровне. То есть тот факт, что по итогам мая, согласно предварительным оценкам, инфляция снизилась до плановых 4%, не означает, что регулятор пойдет на снижение ставки. И это будет поддерживать российскую валюту.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг в падении лидировали акции АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-7,9%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-5,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-4,4%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-3,6%).

Подорожали бумаги АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+13%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+4,5%), АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN) (+3,9%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) () (+3,3%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+3,3%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,8%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (+2,5%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+2,1%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 42,283 млрд рублей (из них 7,814 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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