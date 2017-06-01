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Рубль развернулся вверх к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть

Москва. 1 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в четверг вечером; рубль растет к бивалютной корзине на фоне скачка цен на рынке нефти.

Курс доллара США составил 56,31 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 25 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,16руб./EUR1, понизившись на 47,8 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) потеряла 35,24 копейки, опустившись до 59,39 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх е доллару и евро после вялых торгов в течение дня на фоне скачка котировок "черного золота". Нефть эталонных марок дорожает после публикации данных о снижении запасов топлива в США, что может сигнализировать об успешности мер ОПЕК+ по сокращению мировых резервов. Котировки августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК увеличились на 1,08% - до $51,31 за баррель. Цена фьючерсных контрактов на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени повысилась на 1,47% - до $49,03 за баррель.

Как сообщило министерство энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 6,428 млн баррелей - до 509,912 млн баррелей. Причем сокращение было отмечено по итогам восьмой недели подряд. Запасы бензина в США за минувшую неделю снизились на 2,858 млн баррелей, дистиллятов - на 394 тыс. баррелей, свидетельствуют официальные данные Минэнерго. В то же время средняя добыча нефти в США выросла до 9,3 млн баррелей в сутки (б/с).

Согласно данным Американского института нефти (API), обнародованным накануне, резервы за минувшую неделю уменьшились на 8,67 млн баррелей против прогнозных 3,2 млн баррелей.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик ГК "Финам" Богдан Зварич, на внутреннем валютном рынке наблюдается снижение доллара и евро по отношению к рублю, причем снижение происходит, несмотря на то, что рубль уже не поддерживают налоговые выплаты. "Основным поводом к позитивной динамике российской валюты выступает наблюдаемый отскок в ценах на нефть. На рынке нефти преобладают покупки, и не исключено, что они продолжатся и в ближайшей перспективе. Если нефть продолжит повышаться, возможно, что она поднимется в район $55-57 за баррель, что поддержит рубль. На ожиданиях подобного рода рублю довольно сложно падать, однако риски разворота все же сохраняются. Тем не менее, нынешняя ситуация на рынке нефти позволяет рублю продолжать восходящую динамику, причем не исключаю, что доллар может даже обновить свои годовые минимумы с ним в паре", - подчеркивает Б.Зварич.

"Вышедшие вечером фактические данные Минэнерго США по запасам полностью удовлетворили инвесторов, и нефть в моменте повышалась до $51,4 за баррель. Пара "доллар-рубль", в свою очередь, отреагировала на подобное развитие событий обновлением недельного минимума. Однако мы полагаем, что сегодняшних данных не хватит для более существенного роста цен на нефть в сторону $52 за баррель, что сдержит дальнейшие попытки рубля к укреплению", - считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль провел достаточно спокойный день, довольно неактивно реагируя в ходе дневных торгов на движения нефти. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в рамках Петербургского международного экономического форума отметила, что ЦБ еще не достиг цели инфляции в 4% и стабилизации ее на этом уровне. В то же время она заявила о том, что есть возможность для дальнейшего снижения ставки, а инфляция в текущем году замедляется быстрее прогнозов регулятора. По ее мнению, кредиты станут доступны большинству населения в течение 2-3 лет", - напоминает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Аналитики Sberbank Investment уверены, что с фундаментальной точки зрения курс рубля завышен, поэтому в основных парах нацвалюта выглядит неустойчиво. "Основной источник неопределенности - иностранные инвесторы. Мы ожидаем, что во втором полугодии 2017 года приток иностранного капитала иссякнет и рубль ослабеет, поскольку процентные ставки будут снижаться. Кривая ОФЗ уже учитывает снижение ключевой ставки ЦБ РФ примерно до 6,5% к концу 2018 года. Однако если консенсус-оценка изменится, например, в случае более быстрого снижения инфляции, приток капитала в российские активы может продолжиться, и тогда рубль будет получать поддержку дольше, чем мы предполагаем", - полагают в Sberbank Investment.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 2 июня на 15,03 копейки, до 56,54 руб./$1, и повысил курс евро на 12,03 копейки, до 63,53 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" понизился на 13,85 копейки по отношению к среде и составил 56,5706 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга опустился на 23,563 копейки по отношению к 31 мая и составил 56,52987 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 598,811 млн, из которых $985,921 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 612,89 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 5,96 копейки к среде - до 63,5226 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга понизился на 16,03 копейки по отношению к 31 мая и составил 63,4659 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR471,147 млн, из которых EUR244,985 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR226,162 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в четверг практически не изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 9,3% годовых, ставка на семидневный срок осталась на уровне предыдущего дня - 9,33% годовых. Ставки на срок 1, 3 и 6 месяцев также не изменились в сравнении с предыдущим днем, оставшись на отметках 9,43%, 9,45% и 9,45% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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