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01 июня 2017 года 19:01
В четверг на денежном рынке наблюдалось некоторое увеличение спроса на рублевую ликвидность - ИК "Велес Капитал"
"В четверг на денежном рынке наблюдалось некоторое увеличение спроса на рублевую ликвидность, что является обычной ситуацией для последних и первых дней месяца (в конце апреля – начале мая наблюдалась аналогичная картина), - комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - В частности, индикативная ставка межбанковского рынка MosPrime o/n выросла до 9,30% годовых, что превысило значения ставки на протяжении всего налогового периода. Кроме того, банки увеличили спрос на аукционах РЕПО с Федеральным казначейством: на недельном аукционе было привлечено 53,6 млрд руб. — вдвое больше, чем на предыдущем семидневном аукционе, проведенном в понедельник. Спрос на аукционе o/n составил 187,2 млрд руб. против 26,8 млрд руб. днем ранее. Тем не менее, уже в ближайшие дни можно ожидать традиционного для начала месяца притока бюджетной ликвидности в банковскую систему, что удержит ставки МБК вблизи ключевой ставки ЦБ. На валютном рынке рубль на утренних торгах находился ниже 56,5 против доллара, пользуясь ростом нефтяных котировок (выше уровня в 51,4 долл.) на прогнозе по существенному снижению запасов нефти в США (данные API). В дальнейшем котировки марки Brent скорректировались, однако рубль ограничился снижением до 56,7 против доллара. Вышедшие вечером фактические данные по снижению запасов в США оказались чуть ниже прогнозов API, однако полностью удовлетворили инвесторов (помогло также и снижение запасов бензина, оказавшееся лучше прогнозов API и консенсуса), отреагировавших укреплением нефтяных котировок до 51,3 долл. за баррель (по данным на 18:15). Пара доллар/рубль отреагировала на подобное развитие событий обновлением недельного минимума. Однако мы полагаем, что сегодняшних данных не хватит для более существенного роста цен на нефть (в сторону 52 долл.), что сдержит попытки рубля для укрепления в сторону 56 против доллара".
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01 июня 2017 года 19:37
Москва. 1 июня. Майские распродажи на рынке акций перетекли в июньские из-за возросших опасений введения США новых антироссийских санкций; индекс ММВБ в четверг откатился ниже 1870 пунктов (минимум с лета 2016 года), при этом лидерами отката выступили акции "Сургутнефтегаза", потерявшие более 10% из-за неподтверждения провайдером FTSE увеличения веса бумаг компании в индексе в All-World Index. читать дальше
.01 июня 2017 года 19:32
Москва. 1 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в четверг вечером; рубль растет к бивалютной корзине на фоне скачка цен на рынке нефти. читать дальше
.01 июня 2017 года 19:17
Москва. 1 июня. Изменения котировок российских еврооблигаций в четверг незначительные на фоне отсутствия ярко выраженной динамики базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries); инвесторы не предпринимают активных действий в преддверии публикации в пятницу данных по американскому рынку труда. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились также незначительно. читать дальше
.01 июня 2017 года 18:27
(добавлен текст после 2-го абзаца) Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) со 130,5 тыс. рублей до 150 тыс. рублей за штуку, сообщается в обзоре банка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "продавать" до "держать". Как... читать дальше
.01 июня 2017 года 17:55
aiffeisenbank повысил прогнозную стоимость привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) со 130,5 тыс. рублей до 150 тыс. рублей за штуку, сообщается в обзоре банка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "продавать" до "держать". читать дальше
.01 июня 2017 года 17:32
Спрос на нефть в США будет стагнировать, поскольку повышение эффективности использования топлива сводит на "нет" активизацию вождения. Учитывая, что экономика США близка к состоянию полной занятости, циклическая поддержка спроса на бензин заканчивается, поскольку только грузовые перевозки... читать дальше
.01 июня 2017 года 17:14
В ближайшее время отечественные фондовые индексы могут выйти из затяжного "пике" - "Открытие Брокер"
С начала 2017 года российский рынок акций демонстрирует негативную динамику, причём последний месяц весны охарактеризовался волной распродаж. Однако в ближайшее время отечественные фондовые индексы могут выйти из затяжного "пике", - считает начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер"... читать дальше
.01 июня 2017 года 16:39
"В четверг, 1 июня, коррекция на российском рынке продолжилась. Индекс ММВБ ушел ниже отметки 1900 пунктов (-1,3% с открытия), РТС теряет чуть меньше (-0,9%). Несмотря на то, что нефть сегодня приостановила падение, это не оказывает отечественному рынку никакой поддержки. Отскок в нефтяных... читать дальше
.01 июня 2017 года 16:20
"У российского фондового рынка пока не обнаруживаются идеи для роста. В правительстве смятение по поводу приватизационных планов, хотя общий настрой выступлений на ПМЭФ вполне позитивный. Тем не менее, чудес пока не ожидается. Однако весьма высокие объёмы торгов говорят о том, что на рынке... читать дальше
.01 июня 2017 года 16:00
Москва. 1 июня. Доллар США растет, евро слегка понижается на "Московской бирже" в четверг днем; рубль немного опускается к бивалютной корзине на фоне демонстрирующей повышенную волатильность нефти. читать дальше
.01 июня 2017 года 15:54
"К текущему моменту российские фондовые индексы торгуются в "красной зоне": ММВБ теряет чуть менее 1,4%, снижаясь до 1874 пунктов, а рассчитываемый на основе долларовых котировок индикатор РТС из-за несколько окрепшей со вчерашней основной сессии нацвалюты снижается 1,1%, до 1042 пунктов. Сегодня... читать дальше
.01 июня 2017 года 15:36
Raiffeisenbank снизил рейтинг привилегированных акций Татнефти до "держать" в связи с ростом котировок
(добавлен текст после 2-го абзаца и таблица) Raiffeisenbank понизил рекомендацию для привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками банка, осталась без... читать дальше
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"Российский фондовый рынок рухнул до минимальных значений с июля прошлого года. Теперь целью для снижения станут уровни 1840-1850 пунктов по ММВБ. В случае преодоления данной поддержки нас ожидает снижение вплоть до 1700 пунктов по индексу ММВБ", - отмечает руководитель департамента аналитики... читать дальше
.01 июня 2017 года 15:01
(добавлена таблица) Альфа-банк повысил прогнозную стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнита" (MOEX: MGNT) с 8191 рубля до 9338 рублей за штуку и с $33,3 до $37 за штуку соответственно, сообщается в обзоре банка. Кроме того, рекомендация для акций и депозитарных расписок... читать дальше
.01 июня 2017 года 14:47
Raiffeisenbank снизил рейтинг привилегированных акций Татнефти до "держать" в связи с ростом котировок
aiffeisenbank понизил рекомендацию для привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками банка, осталась без изменения и составляет 290 рублей за штуку. читать дальше
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