Raiffeisenbank поднял рейтинг "префов" Транснефти до "держать" и оценку на 15%

(добавлен текст после 2-го абзаца)

Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) со 130,5 тыс. рублей до 150 тыс. рублей за штуку, сообщается в обзоре банка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "продавать" до "держать".

Как отмечается в обзоре, аналитики Raiffeisenbank повысили рекомендацию для привилегированных акций "Транснефти" в связи с падением котировок этих бумаг из-за понижения веса "префов" компании в индексе MSCI Russia. "Кроме того, согласно заявлениям министра энергетики РФ Александра Новака, дивиденды "Транснефти" за 2016 год ожидаются на уровне, близком к 25% от чистой прибыли по МСФО, как и предполагает дивидендная политика компании, принятая в декабре прошлого года. Таким образом, мы не видим в ближайшей перспективе никаких сюрпризов для рынка относительно дивидендных выплат "Транснефти", - пишут эксперты банка.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены привилегированных акций "Транснефти", основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет 160,493 тыс. рублей за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 158,2 тыс. рублей за штуку.