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01 июня 2017 года 17:14
В ближайшее время отечественные фондовые индексы могут выйти из затяжного "пике" - "Открытие Брокер"
С начала 2017 года российский рынок акций демонстрирует негативную динамику, причём последний месяц весны охарактеризовался волной распродаж. Однако в ближайшее время отечественные фондовые индексы могут выйти из затяжного "пике", - считает начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер" Константин Бушуев. - Для разворота необходимо перераспределение активов. Это может произойти уже летом. Коррекция индекса ММВБ идёт уже 5 месяцев и составляет более 15%. Сейчас мы рекомендуем покупать ММВБ, который с высокой вероятностью к концу года может обновить максимумы. На горизонте нескольких лет индекс ММВБ может продемонстрировать рост. Основными условиями для восстановления российских индексов будут рост рублёвой цены нефти и/или ослабление курса рубля. При этом помешать повышению может падение прогнозов роста ВВП России на ближайшие годы или какой-либо внезапный экономический катаклизм в Китае/ЕС/США". Среди корпоративных идей на российском рынке эксперт выделяет негативную конъюнктуру в газовой отрасли. Цены на российский газ в Европе упали. “Газпром” фактически капитулировал перед Еврокомиссией, согласившись на все условия. Компания показательно демонстрирует всем акционерам (в том числе государству), что интересы менеджмента важнее интересов акционеров. Тем не менее, в рамках текущей среднесрочной волатильности "Газпрома", возможен рост курсовой стоимости акций компании до 160 рублей. Также рекомендуется отложить идею покупки акций "Сургутнефтегаза", поскольку крепкий рубль сильно вредит развитию компании. В целом интереса к акциям компании нет из-за стагнирующего основного бизнеса и большой долларовой "подушки", которая на укреплении рубля приносит только убытки. Интерес для инвесторов могут представлять акции компаний-производителей удобрений, полагает специалист "Открытие Брокер". В долгосрочной перспективе бумаги “Акрона” и “Фосагро” выглядят многообещающими в качестве дивидендных историй. У первой отличное раскрытие информации и хорошее отношение к миноритариям, у второй – лучшее позиционирование на рынке. Также отличной долгосрочной идеей является покупка акций "Московской биржи" после продолжительной коррекции в текущем году.
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01 июня 2017 года 19:37
Москва. 1 июня. Майские распродажи на рынке акций перетекли в июньские из-за возросших опасений введения США новых антироссийских санкций; индекс ММВБ в четверг откатился ниже 1870 пунктов (минимум с лета 2016 года), при этом лидерами отката выступили акции "Сургутнефтегаза", потерявшие более 10% из-за неподтверждения провайдером FTSE увеличения веса бумаг компании в индексе в All-World Index. читать дальше
.01 июня 2017 года 19:32
Москва. 1 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в четверг вечером; рубль растет к бивалютной корзине на фоне скачка цен на рынке нефти. читать дальше
.01 июня 2017 года 19:17
Москва. 1 июня. Изменения котировок российских еврооблигаций в четверг незначительные на фоне отсутствия ярко выраженной динамики базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries); инвесторы не предпринимают активных действий в преддверии публикации в пятницу данных по американскому рынку труда. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились также незначительно. читать дальше
.01 июня 2017 года 19:01
В четверг на денежном рынке наблюдалось некоторое увеличение спроса на рублевую ликвидность - ИК "Велес Капитал"
"В четверг на денежном рынке наблюдалось некоторое увеличение спроса на рублевую ликвидность, что является обычной ситуацией для последних и первых дней месяца (в конце апреля – начале мая наблюдалась аналогичная картина), - комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес... читать дальше
.01 июня 2017 года 18:27
(добавлен текст после 2-го абзаца) Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) со 130,5 тыс. рублей до 150 тыс. рублей за штуку, сообщается в обзоре банка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "продавать" до "держать". Как... читать дальше
.01 июня 2017 года 17:55
aiffeisenbank повысил прогнозную стоимость привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) со 130,5 тыс. рублей до 150 тыс. рублей за штуку, сообщается в обзоре банка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "продавать" до "держать". читать дальше
.01 июня 2017 года 17:32
Спрос на нефть в США будет стагнировать, поскольку повышение эффективности использования топлива сводит на "нет" активизацию вождения. Учитывая, что экономика США близка к состоянию полной занятости, циклическая поддержка спроса на бензин заканчивается, поскольку только грузовые перевозки... читать дальше
.01 июня 2017 года 16:39
"В четверг, 1 июня, коррекция на российском рынке продолжилась. Индекс ММВБ ушел ниже отметки 1900 пунктов (-1,3% с открытия), РТС теряет чуть меньше (-0,9%). Несмотря на то, что нефть сегодня приостановила падение, это не оказывает отечественному рынку никакой поддержки. Отскок в нефтяных... читать дальше
.01 июня 2017 года 16:20
"У российского фондового рынка пока не обнаруживаются идеи для роста. В правительстве смятение по поводу приватизационных планов, хотя общий настрой выступлений на ПМЭФ вполне позитивный. Тем не менее, чудес пока не ожидается. Однако весьма высокие объёмы торгов говорят о том, что на рынке... читать дальше
.01 июня 2017 года 16:00
Москва. 1 июня. Доллар США растет, евро слегка понижается на "Московской бирже" в четверг днем; рубль немного опускается к бивалютной корзине на фоне демонстрирующей повышенную волатильность нефти. читать дальше
.01 июня 2017 года 15:54
"К текущему моменту российские фондовые индексы торгуются в "красной зоне": ММВБ теряет чуть менее 1,4%, снижаясь до 1874 пунктов, а рассчитываемый на основе долларовых котировок индикатор РТС из-за несколько окрепшей со вчерашней основной сессии нацвалюты снижается 1,1%, до 1042 пунктов. Сегодня... читать дальше
.01 июня 2017 года 15:36
Raiffeisenbank снизил рейтинг привилегированных акций Татнефти до "держать" в связи с ростом котировок
(добавлен текст после 2-го абзаца и таблица) Raiffeisenbank понизил рекомендацию для привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками банка, осталась без... читать дальше
.01 июня 2017 года 15:15
"Российский фондовый рынок рухнул до минимальных значений с июля прошлого года. Теперь целью для снижения станут уровни 1840-1850 пунктов по ММВБ. В случае преодоления данной поддержки нас ожидает снижение вплоть до 1700 пунктов по индексу ММВБ", - отмечает руководитель департамента аналитики... читать дальше
.01 июня 2017 года 15:01
(добавлена таблица) Альфа-банк повысил прогнозную стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнита" (MOEX: MGNT) с 8191 рубля до 9338 рублей за штуку и с $33,3 до $37 за штуку соответственно, сообщается в обзоре банка. Кроме того, рекомендация для акций и депозитарных расписок... читать дальше
.01 июня 2017 года 14:47
Raiffeisenbank снизил рейтинг привилегированных акций Татнефти до "держать" в связи с ростом котировок
aiffeisenbank понизил рекомендацию для привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками банка, осталась без изменения и составляет 290 рублей за штуку. читать дальше
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