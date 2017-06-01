Рубль понижается к бивалютной корзине на фоне повышенной волатильности нефти

Москва. 1 июня. Доллар США растет, евро слегка понижается на "Московской бирже" в четверг днем; рубль немного опускается к бивалютной корзине на фоне демонстрирующей повышенную волатильность нефти.

Курс доллара США составил 56,71 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 15 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,61руб./EUR1, понизившись на 2,8 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) прибавила 7 копеек, поднявшись до 59,82 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 2 июня на 15,03 копейки, до 56,54 руб./$1, и повысил курс евро на 12,03 копейки, до 63,53 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного снижается к бивалютной корзине на фоне повышенной волатильности нефти. Котировки "черного золота", повышавшиеся на сигналах усилившегося падения запасов в США после публикации данных Американского института нефти (API) в момент открытия торгов на внутреннем валютном рынке, вновь снижаются на ожиданиях официальных данных по запасам от Минэнерго США. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК опустилась на 0,43% - до $50,54 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,17% - до $48,24 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные в среду, показали, что запасы нефти в США снизились по итогам восьмой недели подряд, причем падение усилилось, составив 8,67 млн баррелей. Официальные данные о запасах будут опубликованы Минэнерго США в четверг. Согласно прогнозам, запасы нефти в стране уменьшились за неделю на 3,2 млн баррелей.

"Рубль торгуется стабильно на торгах четверга, не решаясь на активные движения и демонстрируя ограниченную реакцию на колебания нефтяных цен. После вчерашних распродаж черное золото попыталось привлечь внимание покупателей, но пока любые попытки восстановления по-прежнему выглядят неуверенными и хрупкими. Несмотря на то, что других явных драйверов, кроме динамики нефти, у рубля сейчас нет, он не торопится падать вслед за ценами на энергоносители. Впрочем, валюта и ранее демонстрировала большую склонность к росту в тандеме с активом, нежели к снижению ", - полагает главный аналитик компании "Международный финансовый центр" Станислав Солдатов.

"Российская валюта лишь немного дешевеет под натиском негативной динамики нефтяного рынка. Доверие инвесторов к пролонгации соглашения ОПЕК+ остается низким, однако поводов для более глубокого падения цен сейчас не наблюдается. Управлять рыночными настроениями будет статистика из США по запасам и уровню добычи, которая противостоит эффективности соглашения ОПЕК по снижению мировых запасов нефти. Внутренние факторы для рубля сейчас не играют особой роли: налоговый период позади, на денежном рынке сохраняется благоприятная конъюнктура. Таким образом, рубль имеет небольшие шансы укрепиться, но и для его снижения потребуется соответствующая динамика нефтяного рынка", - считает аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

Первые выступления российских официальных лиц в ходе трехдневного Петербургского международного экономического форума пока не оказали существенного влияния на котировки нацвалюты. Участники торгов демонстрируют осторожность, так как не исключают появления неожиданных для рынка высказываний со стороны представителей российских властей.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаила Поддубского, выступления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, руководителей Минфина Антона Силуанова и Минэкономразвития Максима Орешкина, а также главы совета Центра стратегических разработок Алексея Кудрина на панели "Макроэкономическая политика - от стабилизации к росту" ПМЭФ не оказали особого влияния на курс рубля. "Панель содержала мало рассуждений относительно монетарной политики и, в целом, спикеры сошлись на том, что текущие монетарные условия относительно стабильны", - отмечает аналитик.

Кроме того, глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках форума дала интервью американскому телеканалу CNBC, в котором обратила внимание на наличие возможностей для дальнейшего снижения ставки. Однако, как подчеркивает замдиректора аналитического департамента компании "Альпари" Анна Кокорева, рубль не отреагировал на это заявление руководителя регулятора. "Глава ЦБ РФ подчеркнула, что решение будет приниматься, исходя из текущей экономической ситуации, инфляционных ожиданий, цен на нефть и других факторов. При этом, по словам Набиуллиной, текущего уровня инфляции недостаточно, чтобы сказать, что цель достигнута: по ее мнению, важно удержать показатель на целевом уровне длительное время. На нефтяные котировки Эльвира Набиуллина также смотрит консервативно и прогнозирует, что в ближайшее время ценовой диапазон будет в пределах $40-50 за баррель. Ближайшее заседание Центробанка состоится 16 июня 2017 года, мы не исключаем, что регулятор может снизить ставку еще на 0,25%", - прогнозирует А.Кокорева.

"Повышенное внимание сегодня приковано к Петербургскому международному экономическому форуму. Важные заявления все же прозвучали: так, глава совета ЦСР А.Кудрин заявил, что ЦБ РФ способен снижать ключевую ставку на 0,5-1% каждые полгода, однако председатель ЦБ РФ Э.Набиуллина не уточнила, на каком горизонте может произойти снижение", - обращают внимание на детали выступлений аналитики Уральского банка реконструкции и развития.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в четверг практически не изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 9,3% годовых, ставка на семидневный срок осталась на уровне предыдущего дня - 9,33% годовых. Ставки на срок 1, 3 и 6 месяцев также не изменились в сравнении с предыдущим днем, оставшись на отметках 9,43%, 9,45% и 9,45% годовых соответственно.