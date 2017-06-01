Приостановление падения нефти не оказывает никакой поддержки рынку акций - УК "Райффайзен Капитал"

"В четверг, 1 июня, коррекция на российском рынке продолжилась. Индекс ММВБ ушел ниже отметки 1900 пунктов (-1,3% с открытия), РТС теряет чуть меньше (-0,9%). Несмотря на то, что нефть сегодня приостановила падение, это не оказывает отечественному рынку никакой поддержки. Отскок в нефтяных котировках сегодня стал возможен благодаря вышедшему отчету API о рекордном сокращении запасов в США на 8,67 млн барр. Основным фактором, повлекшим распродажи в отечественных активах, стала публикация новости о возможном ужесточении санкций в отношении России со стороны США. Среди корпоративных новостей сегодня можно отметить вступление в силу результатов ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, в результате которой акции НЛМК были включены в состав индекса, а бумаги "Магнит" вернули себе место в первой 4-ке, потеснив "Новатэк", - отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.