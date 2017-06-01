Индекс ММВБ снизится в пределах 1-1,5% - ИК "ФИНАМ"

"К текущему моменту российские фондовые индексы торгуются в "красной зоне": ММВБ теряет чуть менее 1,4%, снижаясь до 1874 пунктов, а рассчитываемый на основе долларовых котировок индикатор РТС из-за несколько окрепшей со вчерашней основной сессии нацвалюты снижается 1,1%, до 1042 пунктов. Сегодня по итогам основной сессии ожидается снижение по ММВБ в пределах 1-1,5%. На валютном рынке пара доллар/рубль из-за умеренно дешевеющего "черного золота" может прибавить до 0,5%", - указывает аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин.