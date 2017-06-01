Raiffeisenbank снизил рейтинг привилегированных акций Татнефти до "держать" в связи с ростом котировок

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Raiffeisenbank понизил рекомендацию для привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками банка, осталась без изменения и составляет 290 рублей за штуку.

"По нашему мнению, новость о росте дивидендов "Татнефти" уже по большей части отыграна рынком, а дивидендная доходность по привилегированным акциям компании уже сопоставима с доходностью по некоторым обыкновенным бумагам других компаний в секторе (например, с дивидендной доходностью по акциям "ЛУКОЙЛа")", - говорится в обзоре.

Аналитики Raiffeisenbank сохранили рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Татнефти". Прогнозные цены для этих бумаг также были подтверждены: 456 рублей за одну обыкновенную акцию и $48 за депозитарную расписку.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Татнефть - 48,00 (текущая цена - 41,03), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефть (об.акции, цена в рублях) - 456,00 (текущая цена - 389,00), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефть (прив. акции, цена в рублях) - 290,00 (текущая цена - 295,50), рекомендация - держать.