Альфа-банк поднял рейтинг акций и GDR Магнита до "держать"

(добавлена таблица)

Альфа-банк повысил прогнозную стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнита" (MOEX: MGNT) с 8191 рубля до 9338 рублей за штуку и с $33,3 до $37 за штуку соответственно, сообщается в обзоре банка.

Кроме того, рекомендация для акций и депозитарных расписок "Магнита" была повышена с "продавать" до "держать".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Магнит - 37 (текущая цена - 35,8), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Магнит (для акций; цены в рублях) - 9338 (текущая цена - 9197), рекомендация - держать.