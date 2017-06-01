Альфа-банк поднял рейтинг акций и GDR Магнита до "держать"

Альфа-банк повысил прогнозную стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнита" (MOEX: MGNT) с 8191 рубля до 9338 рублей за штуку и с $33,3 до $37 за штуку соответственно, сообщается в обзоре банка.

Кроме того, рекомендация для акций и депозитарных расписок "Магнита" была повышена с "продавать" до "держать".